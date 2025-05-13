Bahçeli işareti 2 yıl önce vermiş! İdam sehpasından Meclis kürsüsüne uzanan süreç… İşte o video...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ süreci son olarak terör örgütü PKK’nın örgütü lağvetmesi ile sürüyor. Devlet Bahçeli’nin tam 2 yıl önce Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği gün “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez" sözleri şu anda devam eden sürecin bir işareti olarak yorumlanıyor.

İP ATTIĞI TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞISINI MECLİS’E DAVET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra ilk TBMM oturumunda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti sıralarına giderek tokalaşmasıyla yeni süreç başladı. Bir zamanlar bebek katili Öcalan için ‘idam edilsin’ diye Erdoğan’a ip atarken, TBMM’de parti grup toplantısında teröristbaşını Meclis’e davet ederek ‘PKK’yı lağvettiğini açıklasın’ demişti.

BEKLENEN ÇAĞRI GELMİŞTİ

Bahçeli’nin başlattığı yeni ‘Öcalan açılımı’nda DEM Parti heyeti ile teröristbaşı arasında İmralı’da görüşmeler oldu. Son görüşmede Bahçeli’nin isteği olan ‘silah bırakma’ çağrısının ilk aşaması gerçekleşti. Teröristbaşı Öcalan, terör örgütüne ‘lağvedin’ çağrısında bulundu. Terör örgütü PKK ise kongre yapacağını belirtmişti.

BAHÇELİ’NİN İLK İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Bahçeli’nin başlattığı süreçte ilk istek gerçekleşti. Terör örgütü PKK, örügütü fesih ettiğini açıkladı. Bahçeli sürece ilişkin ‘PKK’nın kurucu lideri’ diyerek terörist Öcalan’a şükranlarını sunması dikkat çekti. Bahçeli, “Türk vatanının her yöresine emek, sabır ve fedakârlıkla ekilen barış tohumları umutla sulanmış, nihayet tomurcuklanmış ve çiçek açmıştır” yorumunda bulundu.

BUGÜNLERİ 2 YIL ÖNCEDEN İŞARET ETMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 2 yıl önce Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçildiği akşamında yaptığı açıklamada “28 Mayıs, fetih öncesi bir tarih olarak fethin önemi ne ise siyasete de o önemi kazandıracaktır. Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin ‘her şey değişecek’ sözleri bu dönemde Bahçeli’nin teröristbaşı ile olan görüşünün değişimin işareti olarak yorumlanıyor.