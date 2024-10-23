Bahçeli istedi İYİ Parti gönderdi! Ankara'da hareketli dakikalar

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis açılışında DEM Partililer ile tokalaşmasının ardından dünkü grup toplantısında çarpıcı bir çağrıda bulunarak 'Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere sesleniyorum; şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun” ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU İP FIRLATTI



TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK Elabaşı Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" demişti.

Son dakika: Bahçeli idam ipini İYİ Parti'den istedi! Makam odasına asacak

BAHÇELİ'DEN KARŞI HAMLE

Dervişoğlu’nun açıklamalarının geniş yankı bulması sonrası Bahçeli’nin o ipi istediği ve makam odasına asacağı öğrenilmişti.

İYİ PARTİ İPİ GÖNDERDİ

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediği ipi gönderdi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.