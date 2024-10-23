Bahçeli istedi İYİ Parti gönderdi! Ankara'da hareketli dakikalar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli istedi İYİ Parti gönderdi! Ankara'da hareketli dakikalar

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'nun Bahçeli'ye attığı ip Bahçeli'nin istemesi üzerine MHP Genel Merkezi'ne gönderildi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis açılışında DEM Partililer ile tokalaşmasının ardından dünkü grup toplantısında çarpıcı bir çağrıda bulunarak 'Terörist başı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz' diyenlere sesleniyorum; şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun” ifadelerini kullanmıştı.

DERVİŞOĞLU İP FIRLATTI

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, PKK Elabaşı Öcalan'la ilgili çağrısına sert çıktı. Kürsüden ip fırlatan Dervişoğlu, "Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" demişti.

Son dakika: Bahçeli idam ipini İYİ Parti'den istedi! Makam odasına asacakSon dakika: Bahçeli idam ipini İYİ Parti'den istedi! Makam odasına asacak

BAHÇELİ'DEN KARŞI HAMLE

Dervişoğlu’nun açıklamalarının geniş yankı bulması sonrası Bahçeli’nin o ipi istediği ve makam odasına asacağı öğrenilmişti.

gak5swywqaebxvt.jpeg

İYİ PARTİ İPİ GÖNDERDİ

İYİ Parti, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediği ipi gönderdi. İYİ Parti'den yapılan yazılı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun, bugünkü grup toplantısında kullandığı ip, MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin isteği üzerine kendisine gönderilmiştir" denildi.

Son Haberler
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Son dakika... TUSAŞ tesisi önünde patlama ve çatışma
Yüksekova beyaza büründü
Yüksekova beyaza büründü
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Gazeteci Barış Kaşıkçı yaşamını yitirdi
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Kütahya'da silahlı kavga! 2 kişi yaralandı
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira
Edirne’de 100 gram çekilmiş Türk kahvesi 56 lira