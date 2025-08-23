Bahçeli ittifakı ne zaman bozar?

Cumhurbaşkanlığı eş başkanları Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki ilişkileri hatırlayalım:

7 Haziran 2015 seçiminde AKP tek başına iktidar olamadı.

Bahçeli, koalisyona kapıyı kapatarak Erdoğan’ın elini güçlendirdi.

Bu destek, kurulacak ittifakın ilk işaret fişeği oldu.

Yenilenen 1 Kasım 2015 seçiminde AKP’nin yeniden tek başına iktidar olmasını Bahçeli sağladı.

15 Temmuz 2016 darbe girişimi sonrası Bahçeli “Yenikapı Ruhu” denilen mitinge katıldı. AKP iktidarından hesap sormak yerine ayakta kalmasını için destek verdi. 11 Ekim 2016’da Bahçeli, parlamenter sistemin sürdürülemez olduğunu, “Ya anayasayı Erdoğan’a uyduracağız ya Erdoğan’ı anayasaya uyduracağız” diyerek resmi ittifakın somut adımını attı. “Körün istediği tek göz Allah verdi iki göz.”

Bu çıkış, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi referandumunun önünü açtı. 16 Nisan 2017’da halk oylamasında MHP desteğiyle parlamenter rejim yıkıldı tek adam rejimi kuruldu, Erdoğan muradına erdi. Bahçeli, “2018’de adayımız muhterem Recep Tayyip Erdoğan” dedi “Cumhur İttifakı” kuruldu ve Erdoğan 2. Kez Cumhurbaşkanı seçildi. Bahçeli anayasaya aykırı olmasına rağmen, 2023’te de aday gösterdi ve Erdoğan 3. Kez Cumhurbaşkanı seçildi.

Bahçeli o günden bugüne şu yaşananlar karşısında Erdoğan ile ilişkisini koparmadı:

2013: “17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk haftasını her sene kutlayacağım” dedi ama kutlamadı, ittifakı bozmadı.

2014: “Andımız okutulsun” dedi ama okutulmadı, ittifakı bozmadı.

2016: Ekonomik kriz derinleşti, İttifakı bozmadı.

2018: AİHM kararları uygulanmadı, İttifakı bozmadı.

2019: AYM kararları uygulanmadı, ittifakı bozmadı.

2020: “HDP kapatılsın” dedi kapanmadı, ittifakı bozmadı.

2022: Enflasyon tarihi zirveye çıktı, ittifakı bozmadı.

2023: Erdoğan üçüncü kez aday oldu, destek verdi, ittifakı bozmadı.

2024–2025: AYM kararları tanınmadı, ittifakı bozmadı.

2025: Yargı CHP’ye siyasi operasyon yaptı, İttifakı bozmadı.

SORU ŞU: BAHÇELİ İTTİFAKI NE ZAMAN BOZAR?

Ekonomik kriz daha da derinleşirse, ittifakı bozar mı?

Emekli maaşları açlık sınırının altına düşerse, ittifakı bozar mı?

Erdoğan seçimlerde ağır bir oy kaybına uğrarsa, ittifakı bozar mı?

Erdoğan adaylıktan çekilmek zorunda kalırsa, ittifakı bozar mı?

Erdoğan, Bahçeli’nin istediği anayasa değişikliklerini yapmazsa, ittifakı bozar mı?

Öcalan Meclis’e gelip konuşmazsa, ittifakı bozar mı?

PKK kendisini feshetmeden vazgeçerse ittifakı bozar mı?

HDP kapatılmazsa, Bahçeli ittifakı bozar mı?

Anayasa Mahkemesi kaldırılmazsa, ittifakı bozar mı?

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan kaybederse, ittifakı bozar mı?

Erdoğan, Cumhur İttifakına DEM’i de alırsa ittifakı bozar mı?

Erdoğan anayasa değişikliğinde tekrar seçilebilmek için parlamenter seçimi kabul ederse; ittifakı bozar mı?

İmamoğlu beraat ederse, ittifakı bozar mı?