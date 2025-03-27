Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

Kaynak: AA
Bahçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile telefonda görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek Kadir Gecesi’ni kutladı.

Görüşmede barış, huzur ve kardeşlik temennileri dile getirilirken, Bahçeli de Kıbrıs Türk halkına selam göndererek tüm İslam aleminin bu mübarek gecesini kutladı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, MHP Lideri Bahçeli’nin Kadir Gecesi’ni tebrik etti. Tatar, görüşmede barış, huzur ve mutluluk dileklerini paylaşarak, bu mübarek gecenin tüm insanlığa bereket, rahmet ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulundu.

BAHÇELİ'DEN KIBRIS TÜRK HALKINA SELAM

MHP Lideri Devlet Bahçeli ise görüşmede, Kıbrıs Türk halkına özel selamlarını iletti. Bahçeli, Kadir Gecesi’nin İslam alemi için büyük bir manevi değer taşıdığını vurgulayarak, tüm Müslümanların bu mübarek gecesini kutladı.

Görüşmede, Kıbrıs meselesi ve Türkiye-KKTC ilişkilerine dair herhangi bir detay paylaşılmasa da, iki liderin manevi dayanışma mesajları vermesi dikkat çekti.

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