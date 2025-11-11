MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bahçeli, gündeme gelen "10 Kasım'da mevlit tartışması"na değindi.

'TAKDİR VE ŞÜKRANLA KARŞILIYORUM'

MHP lideri Bahçeli, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma programı kapsamında Kocaeli Müftülüğü ve Kocaeli Valiliği'nin mevlit okutma kararına sahip çıktı.

Bahçeli, "10 Kasım’da Kocaeli Valiliğinin ve Kocaeli Müftülüğünün almış olduğu karar doğrultusunda, il genelindeki camilerde Atatürk’ü anma programı kapsamında Mevlid-i Şerif okutulmasını takdir ve şükranla karşılıyor, hem valimizi hem de müftümüzü gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkan satırlar şöyle:

Milliyetçi Hareket Partisi’nin siyaseti, en başta CHP ve diğer yedekleri gibi icazetli, ipotek altında bir siyaset olarak görülemez. Milliyetçi Hareket Partisi’nin vizyonu da aynı siyasete benzeyen, kısıtlı, kırılgan ve kısa menzilli bir çerçevede tanımlanamaz.

Bir gerçek vardır ki o da Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve Cumhur İttifakı’nın kaderinin, milletimizin kaderi; devletimizin bekası ve istikbalidir. Bizim, onun bunun suçlamalarına kanarak ve sahtekârların oyununa gelerek siyaset yapmamız; aklın ve elli altı yıllık mazimizin inkârıdır. Hamdolsun, biz inkârcı değiliz.

TERÖR BİTSİN Mİ, BİTMESİN Mİ?

Bizim Babil türü nasihatçılara karnımız toktur. Terörsüz Türkiye’ye karşı olanlar önce bir itiraf etsinler: Terör bitsin mi, bitmesin mi? Milli Birlik ve Kardeşlik Cumhuriyeti’nin yeni yüzyılına mühür vurulsun mu, vurulmasın mı?

Küresel ve bölgesel siyaset masasında kartlar yeniden dağıtılırken, biz memnun olup yeni bir millet felaketine imza atmayacağız. İhanet derecesinde gaflete kapılanlar bir açıklasın da öğrenelim. Zekânın sınırları vardır; ama gerizekalılıkta ne eşit ne sınır yoktur.

Bize yönelik ‘Sen olmuşsun İmralı, etrafındaki alkış ekibi olmuş Kandil, siz varken PKK’ya gerek yok’ diyen devşirilmiş aslan yavrusuna diyeceğim çok şey olsa da bir lafına bakıyorum laf mı diye bir de söyleyene bakıyorum adam mı diye.