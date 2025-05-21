BAHÇELİ KOMİSYONA HAVALE ETTİ...

Malum-u âliniz memlekette bir laf vardır eğer bir iş olmasın istiyorsan o işi komisyona havale et, unut derler...

PKK ve bebek katili ile çözüm arama işi milliyetçi muhafazakâr tabandan çok ağır tepki alınca görünen o ki Bahçeli konuyu bir komisyona havale etme, burada gündemi soğutup unutturma derdine düşmüş bulunuyor.

Görünen o ki uyanıklık yapıp sorumluluğu tüm partilere yayarak bu işten sıyrılmayı hayâl ediyorlar.

Oysa ok yaydan, söz ağızdan çıktı bir kere, neticede kimse balık hafızalı değil girişilen bu işi kimse unutmayacaktır.

Bakınız şu andaki gelişmelere göre önümüzdeki dönemin oy dağılımı ve parti sıralamasını belirleyecek olan iki temel olay vardır, bunlar:

CHP ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyon PKK ve bebek katili ile çözüm aramak

CHP ve Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyonlar ayrı bir makalenin konusu olsun burada PKK ve bebek katili ile masaya oturup çözüm arama konusuna odaklanacağım.

Öncelikle şunu söyleyeyim terör ve organize suç örgütleri ile asla ve kat’a barış konuşulmaz!

Barış ancak savaşan devletler arasında konuşulur, barış anlaşmaları ise savaşan devletler tarafından yapılır.

Terör ve organize suç örgütleri ise malum devlet falan değil sadece ve sadece birer suç örgütüdür, devletin terör ya da organize suç örgütleri ile mücadele konusunda gereğini yapması gerekir o kadar...

Böyle bir sürece “BARIŞ” adı verilerek barış kavramına ihanet edilmemeli, kamuoyu nezdinde bir kavram karışıklığı yaratılmamalıdır.

Haa terör örgütleri elbette isterse teslim olur, ben terör estirmekten vazgeçtim de, bu durumda teröristler canını kurtarır ama yargılanır ve suçları ile orantılı olarak cezalarını çekerler bunun adına da zaten BARIŞ değil TESLİMİYET denir

YETKİ VE TEMSİLİN MEŞRUİYETİ SORUNU

Gelelim asıl soruna: 2023 seçimleri sonucunda vatandaşlardan yetki alan, bugünkü yürütme erkini ve Meclis’i oluşturan vekillerin böyle bir politika değişikliği arayışına girmesi de son derecede yanlıştır!

Yanlıştır çünkü ortaya çok ciddi bir yetki ve temsilin meşruiyeti sorunu çıkar.

Malum milletvekilleri adı üzerinde sadece ve sadece birer vekildir asil falan değildir, ancak vekili oldukları vatandaşlar adına temsil görevini yapıp yetki kullanabilirler, vatandaşın istekleri hilafına diledikleri gibi hareket etme yetkileri yoktur

Milletin vekili olmak için seçimlere girip temsilci olma sıfatını kazanan kişiler seçimlerde her ne dedilerse ve neyi taahhüt ettilerse temsil ya da vekalet güçlerini o doğrultuda kullanmak zorundadırlar!

Öncelikle bütün bir seçim kampanyasını son derecede sert bir savaş dili, PKK ve DEM Parti karşıtlığı üzerine oturtarak vatandaştan oy isteyen Cumhur İttifakı şimdi Öcalan, PKK ve Dem Parti ile çözümü görüşmek üzere masaya oturursa, kendisine oy veren seçmenini kandırmış demektir ki bu noktada çok ama çok ciddi bir temsilin meşruiyeti sorunu ortaya çıkar.

Daha dün Millet İttifakı’nı PKK ve DEM Parti ile iş birliği içinde olmakla suçlayıp, her mitingde bunlar gelirse Öcalan’ı serbest bırakacaklar propagandası yaparak ve bu noktada sahte videolar üretip, kullanarak kazanılan bir seçim ile yürütme ve yasama gücünü ele geçirenlerin şimdi dediklerinin tam tersini yapmaları vekillik hukukuna göre asla kabul edilemez! En nihayetinde vekiller asilleri kandırma, onların istekleri hilafına iş yapma hak ve özgürlüğüne sahip değildir.

Bu noktada PKK ve DEM Parti ile pazarlık yapıp Öcalan’ı serbest bırakmak isteyenlerin derhal bir erken seçime gidip bu yeni politikalarını vatandaşa açık açık anlatarak “beni seçerseniz PKK ve DEM Parti ile pazarlık yapacağım ve umut hakkı kapsamında Öcalan’ı da serbest bırakacağım” diyerek oy istemesi, yeni bir yetki alması ve güven tazelemesi gerekir.

Milletimiz büyüktür yanılmaz, eğer bunu diyenleri seçer, PKK ve DEM Parti ile pazarlık etme, Öcalan’ı serbest bırakma yetkisini onlara verirse ancak o zaman diledikleri gibi hareket etme ve gereğini yapma hakları olabilir ve ancak bu yapılırsa vekilliğin yetki ve meşruluğu sorgulanmaz.