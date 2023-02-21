﻿Devlet Bahçeli açıklamalarda bulunuyor

MHP lideri devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konuşuyor.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle

İnsanlığın felaketler karşısındaki refleks ve tepkisi coğrafyaların hepsinde hemen hemen aynıdır. Çünkü insan olanın ruhu vardır, kalbi vardır acısı vardır.

Bahçeli, partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşuyor:

Depremden menfaat devşirmek isteyenler hata yapar. Depremden menfaat devşirmenin arayışında olanlar ahlaksızlığın markalarıdır. Bunları tek tek not aldığımız da çok iyi bilinmelidir. Kaos peşinde kim koşuyorsa insanlığı tartışmaya açıktır.

Tektonik mirası, jeolojik müktesebatı, meteorolojik özellikleri ile Türkiyemiz doğal afetlerin risk ve tehlikelerine her zaman açıktır.

İstanbul için dillendirilen felaket senaryolarının bütün ihtimallerini değerlendirip muhtemel depremlere hazırlıklı olmalıyız. Kaybedecek zamanımız yoktur. Cumhur İttifakı olarak biz bu ağır yükü her şart altında kaldırırız. Hükümet verimli ve etkili bir afet yönetimi ile Kahramanmaraş depremindeki yaraları sarmaktadır. Devlet her şeye hakimdir. Acımız büyüktür ancak hayatta zamanın hafifletemediği hiçbir acı da yoktur.