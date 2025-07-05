Bahçeli kurmaylarıyla bir araya geldi. Buluşma öncesi strateji toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ilerleyen süreçte gerçekleştirecekleri "Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" öncesi partisinin başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve genel başkan danışmanlarıyla düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldi.

MHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, başkanlık divanı üyelerimiz, milletvekilimiz ve genel başkan danışmanlarımızla ATO Congresium’da akşam yemeğinde bir araya geldi. Sayın Genel Başkanımız, MHP’nin, Türkiye için geçmişten geleceğe üstlenmiş olduğu samimi sorumlulukları ile önümüzdeki dönemde yapacağımız 'Asırlık Birlik Sonsuz Kardeşlik, Terörsüz Türkiye İçin Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları' başlığında düzenlenecek toplantılarımız hakkındaki parti görüşlerimizi paylaştılar." ifadesi kullanıldı.