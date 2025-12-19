MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti öncülüğündeki Demokratik Toplum Platformu’nun 4 Ocak 2026’da Diyarbakır’da düzenleyeceği 'Öcalan'a özgürlük' mitingiyle ilgili dün söylediği “Mahsurlu yanı yoktur” ifadeleri dikkat çekmiş, terörist Öcalan'ın cezaevinden çıkma ve özgürlüğüne kavuşma talebinin olmadığını öne sürmüştü.

TERÖRİST ÖCALAN'DAN SONRA LEYLA ZANA'YA DA SAHİP ÇIKTI

Bahçeli, dikkat çeken açıklamalarına bir yenisini daha ekledi. Bahçeli, Somaspor-Bursaspor maçında tribünlerden yükselen ve eski HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana’yı hedef alan küfürlü tezahüratlara tepki göstererek, Zana'ya sahip çıktı.

Bahçeli'nin tepkisini AKP İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu duyurdu. Ensarioğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda bugün Bahçeli'yi ziyaret ettiğini ifade ederek "Sayın Devlet Bahçeli'ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler" dedi.

Bahçeli'nin terörist Öcalan'dan sonra bugün Zana'ya sahip çıkması sosyal medyada "Hayatta neler oluyor!" yorumlarına sebep oldu.

Ensarioğlu'nun paylaşımının tamamı şöyle:

"MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret ederek, kendilerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Diyarbakır'a davet ettik ve 'Terörsüz Türkiye' sürecinde Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte üstlendiği öncü rol dolayısıyla şükranlarımızı ilettik.

Güncel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduğumuz iktidar ortağımız Sayın Devlet Bahçeli'ye, başta Milli Dayanışma ve Kardeşlik süreci olmak üzere birçok başlıkta görüşlerimizi aktardık. Ayrıca Sayın Leyla Zana'ya yönelik gerçekleştirilen ahlaksızlığa kendilerinin de tepkili olduklarını, bu tür bir dilin ülkemizin birliğine zarar verdiğini ifade ettiler.

Sürecin nihayete ermesinin ardından bir 'Latin Amerika sendromu' yaşanmaması adına öngörülerimizi paylaştık. Bölgede uyuşturucu, çeteleşme gibi ahlak dışı ve yasa dışı faaliyetlerin oluşabilecek güç boşluklarını doldurabileceğine dikkat çektik. Latin Amerika’da silah bırakan örgütlerin bulunduğu ülkelerde benzer senaryoların geliştiğini örnek göstererek, tüm tarafların özveriyle geleceğe hazırlık yapmalarının önemini özellikle vurguladık. Bölgenin ekonomik, sosyal, kültürel ve psikolojik ikliminin inşasının ayrı başlıklar hâlinde programlanması gerektiğine dair görüşlerimizi dile getirdik.

Sayın Devlet Bahçeli'nin nazik kabulleri ve göstermiş oldukları nezaket için kendilerine teşekkür ederim."

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da Leyla Zana’yı hedef alarak atılan sloganları kınadığını belirtti. Meclis'teki konuşmasında Zana'ya sahip çıkan MHP'li Akçay, "Leyla Zana’ya yapılan küfürlü tezahüratı şiddetle kınıyorum.Leyla Zana, Başbuğ Alparslan Türkeş’in ‘kızım’ diye hitap ettiği bir insandır. Nokta" diye konuşmuştu.

Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş, Akçay'ın bu iddiasına çok sert çıktı. Türkeş, yaptığı paylaşımda babasının mücadelesine ve siyasi duruşuna vurgu yaparak, "Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ'in kızına 'Yazıklar olsun' diyenler; Başbuğ TÜRKEŞ'in mücadele ettiği bölücüleri 'kızı' ilan ediyor... Allah'ım ne günlere kaldık! Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ asıl ne diyordu hatırlatayım:

'Sen Türk Milliyetçisisin, peki; sen Türk Milliyetçisi olduğun gibi kürt milliyetçisine de hak tanı diyor! Tabii ben onlara, 'Yıkıl Ordan Köpek' diyorum.' NOKTA." ifadelerini kullandı.

LEYLA ZANA KİMDİR?

Leyla Zana 3 Mayıs 1961 doğumlu. Eğitim hayatına ilkokul birinci sınıfta başlayan Zana, iddiaya göre ailesel nedenlerle eğitimini tamamlamadı.

Zana, 1975 yılında 14 yaşında iken, kendisinden 21 yaş büyük kuzeni Mehdi Zana ile evlendi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi sırasında, eşi Mehdi Zana Diyarbakır Belediye Başkanı olarak görev yaparken tutuklandı ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

1987 yılında İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi'nin kurucuları arasında yer alan Leyla Zana, 1988 yılında Yeniülke gazetesinde gazeteci olarak çalıştı.

1991 Türkiye genel seçimlerinde, Sosyaldemokrat Halkçı Parti listesinden Diyarbakır milletvekili olarak TBMM'ye giren Zana, 6 Kasım 1991'de TBMM'de yemin töreninde Kürtçe konuşma yapması, mecliste tartışmalara yol açtı.

2 Mart 1994'te ABD'de yaptığı bir konuşma nedeniyle, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği dokunulmazlığı kaldırılan Zana, 17 Mart 1994'te tutuklanarak cezaevine gönderildi. 8 Aralık 1994'te yasadışı örgüt üyeliği suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 8 Haziran 2004'te Ankara Merkez Kapalı Ceza ve Tutukevi'nden serbest bırakıldı.

Leyla Zana, TBMM'de 24. Dönem Diyarbakır, 25. ve 26. Dönem Ağrı milletvekili olarak görev yaptı. 21 Mart 2007'de Diyarbakır'daki etkinliklerde yaptığı konuşmalar nedeniyle çeşitli mahkemelerde yargılandı. İlk olarak Terörle Mücadele Kanunu kapsamında 2 yıl hapis cezası aldı, ardından 10 yıl hapis ve siyasi haklardan yoksun bırakılma cezasına çarptırıldı.

Ancak Yargıtay'ın kararları ve yerel mahkeme süreçleri sonucunda, Zana hakkındaki terör örgütü propagandası suçundan kovuşturmanın ertelenmesine ve örgüt adına suç işlemek suçundan ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

2015 yılında dönemin HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana, milletvekili yeminine Kürtçe “Onurlu ve kalıcı bir barış umuduyla...” sözleriyle başlamış “büyük Türk Milleti” yerine “büyük Türkiye milleti” demişti. Dönemin Meclis Başkanı sıfatıyla Deniz Baykal, Zana’nın “metni değiştirdiğini” söyleyip yemini geçersiz saymıştı.