Bahçeli MHP Grup toplantısında konuşuyor

Bahçeli'nin açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

Geçmişte siyasetin doğru olması kadar zamanın da doğru olmasına vurgu yapmıştım. Yanlış siyasetin ayak izine bakılmasının mahsurlarından bahsetmiştim. Kutupları ve hizipleri savuşturan ahlaklı siyasettir.

Sınıflı bir toplum yapısını tamamıyla reddediyoruz. Siyasette hiç kimseyle hiçbir partiyle kategorik olarak alıp veremeyeceğimiz, çözemeyeceğiz durum yoktur. Muhataplarımızın kim olduğundan özel hayatlarının nasıl olduğundan ziyade neyi hedeflerine bakıyoruz.

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