Bahçeli neden mutsuz?

“Terörsüz Türkiye” hedefini 22 Ekim 2024’te MHP Grup Toplantısı’nda Genel Başkan Dr. Devlet Bahçeli şöyle ortaya koydu:

“Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin TBMM’de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, ‘Umut Hakkı’nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın.”

10 ay sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un çağrısıyla 5 Ağustos 2025’te CHP’nin katılımı, İYİ Parti’nin protesto ederek katılmamasıyla başladı.

Komisyon bir tanesi gizli 6 toplantı yaptı.

CHP anlaşılmaz bir şekilde ya da diğer bir deyişle kaderine razı şekilde aktif ve etkin tavır koyamadı.

Yasa dahi gerektirmeyen 6 önemli madde önermiştim. CHP 29 maddelik bildiri açıkladı ama sonuç; Sıfıra sıfır elde var sıfır…

Gelelim MHP kanadına.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt’te Bahçeli'yi Devlet Bey Konağı'nda ziyaret etti.

Medyada yer alan şu fotoğrafa dikkatle bakın.

Bahçeli’nin yüz ifadesi size ne ifade ediyor

Bu ifade daha rahat anlaşılsın diye şöyle büyüttüm:

Ve gördüm ki Devlet Bahçeli düşünceli ve mutsuz.

Sonra Van Gölü sahilindeki bahçede vatandaşlarla ve partililerle bir araya gelen Bahçeli’nin şu fotoğrafına da bakın:

Kızgın bir yüz ifadesi var.

Peki Bahçeli neden kızgın neden üzgün neden yüzü hiç gülmüyor.

Akla gelen ilk konu şudur:

“Terörsüz Türkiye” çağrısının üzerinde geçen 9 ay 10 gün geçmesine rağmen AKP iktidarının bu konuda tek bir somut adım atmamasıdır.

PKK, 5–7 Mayıs örgütü feshetti. 11 Temmuz 2025’te 30 adet silahı törenle yaktı.

AKP iktidarı ne yaptı?

Erdoğan ve AKP sözcüleri, MHP’yi dışlayarak şu sloganlarla “terörsüz Türkiye” sloganını sahiplendiler:

“Terörle mücadeledeki kararlılığımızın zaferi…”

“Türkiye’nin terör belasından kurtuluşu…”

“Önder Öcalan” diyen Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” projesinin müellifi olarak kamuoyundaki olumsuz tepkileri üzerine çekti.

Olumlu tepkileri ise Erdoğan sahiplendi.

MHP oy kaybediyor AKP ise oy devşiriyor.

Soru şu: Bahçeli aldandı mı aldatıldı mı?

Şu atasözü ile yanıt vereyim:

“Türk gibi başla, Alman gibi bitir.”

Biz Türkler tarih boyunca cesur, atılgan, hızlı ve kararlı başlamalarıyla tanınıyoruz.

Almanların ise disiplinli, planlı, titiz ve sonuç odaklı çalışmaları ile başarıya ulaşıyorlar.

Terörü sonlandırma niyeti ile başlandı, nasıl sonuçlanacağı belli değil.

1984’ten 2002’ye kadar olan 18 yıllık iktidarların, 2002’den günümüze 23 yıllık AKP döneminin temel sorunu oldu PKK terörü.

Bahçeli 22 Ekim çağrısını yapmasaydı, PKK kendini fesheder miydi?

Erdoğan kendi siyasi iktidarını MHP’ye ilaveten DEM ile korumak ve 2027 ya da 2028’de yeniden Cumhurbaşkanı olmak istemektedir.

Bahçeli buna karşı değildir.

Öcalan ve PKK’lılara af DEM’in olmazsa olmaz şartıdır.

DEM yeni anayasada Türk vatandaşlığı tanımına karşıdır.

Erdoğan ise koltuğunu korumak için sınırsız tavizkar bir tutum içindedir.

İşte Bahçeli’yi mutsuz eden tam da budur.