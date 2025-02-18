Bahçeli nekahet döneminde iken Celal Adan’dan şaşırtan hamle! MHP bu gelişmeyi konuşacak

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “MHP’nin önde gelen isimlerinden Celal Adan, bir Devlet Bahçeli manifestosu kaleme alıp benimle paylaştı” diyerek, köşesinde o iletiye yer verdi. Ahmet Hakan, yazıyı paylaşmadan önce de, “Devlet Bahçeli’nin sağlık durumuyla ilgili spekülasyonlara doyamayanların sosyal medyada yaptıkları kalleş paylaşımlar devam ederken…” yorumunu yapmayı ihmal etmedi!

CELAL ADAN'DAN MANİFESTO

Ahmet Hakan’ın köşesinde yer verdiği ve “manifesto” olarak nitelendirdiği Celal Adan’ın iletisi şöyle:

- “Şair Dağlarca, ‘Milletler, büyük evlatlarıyla soluk alır’ demiştir. Aziz Türk milletinin son yıllarında bu ülke için umut ışığı olan en kıymetli evlatlarından biri de hiç şüphesiz liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’dir. Liderimizin siyasi hayatı baştan sona kadar vatanperverliğin, inanmışlığın, adanmışlığın hikâyesidir.

- Dürüst politikanın, tavizsiz duruşun, memleket için fedakârlığın ete kemiğe bürünmüş hâlidir. Millet menfaatini siyasi ikbalin önüne koyarak siyaset üretmenin mümkün olduğunu, politikanın çıkar dehlizlerine mahkûm edildiği bu çağda ortaya koyabilmiştir.

- Gazi Alparslanlardan Gazi Mustafa Kemallere uzanan bir feda anlayışının günümüzdeki sancaktarı olmuştur. Onun hayat macerası bir Türkmen şahlanışıdır. Asya’nın bozkırlarından Torosların zirvesine gölgesi uzanan bir ulu çınarın mirasçısı, Yesevi’den Hacı Bektaşlara ulaşan bilgelik zincirinin muhafızıdır.

- Onun ismi, Suriye’deki yetim Türkmen çocuktan, yıllar sonra Karabağ’a kavuşan beli bükük ihtiyara kadar cümle mazlumların yüreğinde umuttur. Onun ismi inandıkları için can veren binlerce şehidin yücelttiği sancaktır. Onun ismi aşılmayan hisar, kurumayan pınar, sarsılmayan duvardır.

- Kısacası liderimiz Milliyetçi Hareket Partisi’nin ve onun kurumsal kimliğinde Türk milliyetçiliğinin mücessem ve müşahhas hâlidir. Gelecek vizyonu; milli şuur ve şiarı şekillendiren pusula, istikametimizi belirleyen haritadır. Hayır duamız, kutlu davamız ve vatan sevdamız ile daima Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey’in emrinde ve yanında olacağız.”

Celal Adan’ın bu hamlesine Devlet Bahçeli’ye çok yakın oldukları bilinen Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter ile Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal’ın nasıl tepki vereceği merak ediliyor.