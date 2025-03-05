Bahçeli neler demiş öyle!.. Açıklamasını okuyanlar koltuğundan zıplıyor…

İmralı canisi Öcalan’ı meclise gelerek ‘terörü lağvettiğini açıklasın’ diyen Bahçeli’nin 9 Kasım 2010 yılındaki grup toplantısında o dönem Başbakanlık yapan Erdoğan’a söylediği sözleri okuyanlar bir daha okudu. Bahçeli, “Dünyanın neresinde müebbet cezaya çarptırılan bir ayrılıkçı terör elebaşısı, hücresinden gündem belirleyebilmektedir ve örgütüne talimatlar yağdırmaktadır İmralı canavarıyla ilgili görüşmelerin sorumluluğunu devlete atan Başbakan Erdoğan; sanki başkanı olduğu hükümeti hiçbir şeye karışmıyormuş gibi izlenim vermeye çalışmaktadır” demişti.

BAHÇELİ’NİN 2010 YILINDA SÖYLEDİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Şimdilerde ittifak ortağı AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İmralı canisi Öcalan’ı meclise gelerek ‘terörü lağvettiğini ve silah bıraktığını açıklasın’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçmişte söylediği sözler dikkat çekti. 9 Kasım 2010 yılındaki MHP Grup Toplantısı’nda Bahçeli’nin yaptığı grup toplantısının partinin sitesinde olması da dikkat çeken noktalardan biri oldu. Bahçeli’nin o dönem Başbakanlık görevini yürüten Erdoğan’a teröristbaşı üzerinden sert sözler söylediği görüldü.

TERÖRİSTBAŞI İÇİN ÖYLE ŞEYLER SÖYLEMİŞ Kİ…

“Başbakan Erdoğan’a buradan sormak isterim ki” sözleri ile başlayan Bahçeli’nin konuşmasında Erdoğan’a ağır ithamlarda bulunarak, şimdilerde gündemi İmralı’da belirleyen teröristbaşı için öyle şeyler söylemiş ki okuyanlar inanamadı. Bahçeli, “Dünyanın neresinde müebbet cezaya çarptırılan bir ayrılıkçı terör elebaşısı, hücresinden gündem belirleyebilmektedir ve örgütüne talimatlar yağdırmaktadır? Türkiye Cumhuriyeti’nin müzakere masalarına oturtulması en hafif tabirle densizliktir ve alçaklıktır. İmralı canavarıyla ilgili görüşmelerin sorumluluğunu devlete atan Başbakan Erdoğan; sanki başkanı olduğu hükümeti hiçbir şeye karışmıyormuş gibi izlenim vermeye çalışmaktadır” dedi.

ŞİMDİLERDE GÜNDEMİ TERÖRİSTBAŞI BELİRLİYOR

Bebek katili Öcalan’ı gündem belirlemeyeceğini bir zamanlar belirten Bahçeli günümüzde sözüyle çelişti. Geçtiğimiz günlerde Teröristbaşının çağrı metninin naklen televizyon kanallarında verilirken, gündemi belirleyen ana unsur olmuştu. Bu süreç ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin DEM Parti vekilleri ile meclis sıralarında tokalaşması ile başlamış ardından teröristbaşını meclise davet ederek ‘PKK’nın silah bıraktığını açıkla’ çıkışıyla çağrıya kadar gelmişti.