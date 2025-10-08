MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, bebek katili Öcalan’a seslenerek, Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu, YPG'nin de içinde bulunduğu çatı örgüt SDG’ye ‘mutabakata uyması’ için çağrıda bulunmasını istedi.

BAHÇELİ ÖCALAN’DAN BEKLERKEN, SDG’DEN BEBEK KATİLİ ÖCALAN’A MEKTUP!

Bahçeli, Öcalan'dan çağrı beklerken, SDG, terörist Öcalan'a konuyla ilgili bir mektup yazdı. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG tarafından yazılan mektup da Öcalan'a silah bırakmanın yanlış olacağı gerekçeleriyle anlatılıyor.

Gazeteci Serdar Akinan, SDG tarafından bebek katili Öcalan’a yazılan mektubu sosyal medya hesabından paylaştı.

Yazılan mektup da şu ifadeler kullanıldı,

“ROJAVA ÖZERK YÖNETİMİ ÖCALAN'A GÖNDERDİĞİ MEKTUP:

Değerli Önderliğimiz;

Öncelikle, halkımız yolunda sunduğunuz emek, düşünce ve yön gösterici ilkeler için en derin saygı ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kadın özgürlüğü, ekoloji ve demokratik toplum ilkeleriniz yalnızca bir ideolojik rehber değil; aynı zamanda bölgemizde inşa etmeye çalıştığımız siyasi ve toplumsal pratiğin normatif çekirdeğini oluşturmaktadır.

Bu miras, mücadelemizin anlamı ve halkımızın geleceği için vazgeçilmezdir.

Mektuplarınızı ve yönlendirici çağrılarınız tarafımıza büyük bir dikkat ve hassasiyetle ulaşmıştır. Önderliğinizin uyarıları ve değerlendirmeleri bizler için hem yol gösterici hem de vicdani bir yükümlülüktür.

Ancak açık ve samimi bir şekilde bildirmek isteriz ki; sahadaki sorumluluklarımız ve yürüttüğümüz pratik çalışmalar çerçevesinde bazı kaygılarımız mevcuttur. Bu kaygılar, sadece idari bir tereddüt değil; halkımızın can güvenliği, demokratik kazanımların korunması ve uluslararası destek dengelerinin korunmasıyla doğrudan ilişkilidir.

Bilinmesini isteriz ki, bugün bölgede aldığımız her karar yalnızca bizim iç irademize dayanmayıp; komşu aktörlerin tutumları, uluslararası arabulucuların pozisyonları ve bölgede bizimle istişare halinde olan devlet-dışı ve devlet aktörlerinin değerlendirmeleriyle birlikte şekillenmektedir. Suriye devletinin son yıllardaki tutumları, bölgesel müdahaleler ve özellikle Türkiye'nin politika yönelimleri; sahadaki güvenlik dinamiklerini, nüfus hareketlerini ve uluslararası desteğin sürekliliğini belirleyen temel değişkenlerdir. Bu bağlamda; entegrasyon veya benzeri stratejik dönüşümler gibi kapsamlı adımların sonuçlarını, yalnızca kısa vadeli taktiklerle değil, ileriye dönük güvenlik, siyasi ve toplumsal teminatlarla ele almak zorundayız.

Ayrıca, şunu açıkça ifade etmek zorundayız ki; Rojava'ya yönelen geniş halk desteği, diasporadaki dayanışma ve birçok uluslararası aktörün ilgisi bizim için hem moral bir güç hem de pratik bir güvence kaynağıdır. Bu destek, mücadelemizin meşruiyetini ve kazanımlarımızın uluslararası görünürlüğünü sağlamaktadır. Eğer sürecin bütün yönleriyle güvence altına alınmadan, silahların veya idari yetkilerin tek taraflı ve ani devri gibi adımlar atılırsa; sadece yereldeki halkımızın umutlarını kırmakla kalmayız, aynı zamanda küresel dayanışmayı ve siyasi manevra alanımızı da geri dönülmez biçimde zaafa uğratma riskiyle karşılaşırız.

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi.”

NE OLMUŞTU?

Suriye’nin geçici Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve SDG Komutanı Mazlum Abdi, 10 Mart tarihinde SDG’nin silah bırakarak Suriye ordusuna entegrasyonu’nda anlaşmıştı. Ancak ABD ve Fransa öncülüğünde gerçekleştirilen görüşmelerde henüz bir ilerleme kat edilemedi.

Partisinin grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bebek katili Öcalan’dan SDG’ye ‘mutabakata uyması’ için çağrıda bulunmasını istedi.

BAHÇELİ, TERÖRİST ÖCALAN’DAN SDG'YE ÇAĞRIDA BULUNMASINI İSTEDİ

Bahçeli yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı,

“İmralı’nın çağrısı PKK’nın yanı sıra bölücü örgütün bütün bileşenlerini kapsamaktadır. En azından bizim anladığımız budur, doğrusu da budur.

PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir.

Gerekirse komisyonda görevli vekillerden bir grup İmralı’ya gidip görüşmeli ve mesajlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. Bu açıklamanın güncellenerek daha da detaylandırılması hayırlı gelişmeleri getirmelidir.”