Bahçeli odasına astığı idam ipiyle İYİ Parti'ye ne mesaj vermek istedi? En yakınındaki isim açıkladı

Türkiye siyasetinde yeni bir Kürt açılımı tartışması gündemde. Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis yasama yılı açılışında DEM Parti ile başlattığı tokalaşma ve Abdullah Öcalan'a yönelik açıklamaları bu tartışmanın fitilini ateşledi.

Bu süreçte MHP ve AKP birlikte hareket ederken, CHP üstü kapalı bir şekilde sürece destek verdiğini ve barışın önünde engel olmayacağını belirterek, Meclis'in çözüm yeri olduğunu vurguluyor. Ancak, İYİ Parti bu duruma karşı çıktığını ifade ederek, sert bir duruş sergiledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 2007 yılında Bahçeli’nin Öcalan’ın asılması için attığı ipi hatırlatarak, partisinin grup toplantısında bir urgan atarak “"Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz! Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz! Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as” ifadesini kullandı.

BAHÇELİ İPİ MAKAM ODASINA ASTI

Dervişoğlu’nun hamlesi üzerine, MHP lideri Bahçeli de urgan ipi istedi. Bahçeli, odasına urganı İYİ Parti'nin gönderdiği poşetle astı. MHP Sosyal Medya Sorumlusu Hüseyin Özkan, Bahçeli'nin ne mesaj vermek istediğini açıkladı.

DİLSİZ UŞAK DETAYI

Ceket asmak için kullanılan 'Dilsiz Uşak'a özellikle asıldığının altını çizen Özkan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Dilsiz uşak” Kürsüden atılamayan urgan, urganı taşıyan kâğıttan torba. Çöz bu mesajı çözebilirsen”

BAHÇELİ İP OLAYI NEDİR?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Haziran 2007'de Erzurum'da dönemin Başbakanı Erdoğan'a sert sözlerle tepki göstermişti.

Burada yaptığı konuşmada, Teröristbaşı Öcalan’ın idam edilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, "Meydanlarda bizim için 'terörist başını asamadılar' diyorlar. Oğluna gemi alacak para buluyorsun, asacak ip mi bulamıyorsun, alın o zaman şu ipi de asın" diyerek kalabalığa ip fırlatmıştı.