Bahçeli oy kullanırken dikkat çeken hareket

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, oyunu Anıttepe Ortaokulu’nda kullandı. 13.00'da Anıttepe Ortaokulu'na gelen Bahçeli oyunu, 1296 numaralı sandıkta verdi.

MHP'liler Bahçeli ile selamlaşmak için birbirleri ile yarışırken bazı MHP’liler Bahçeli ile fotoğraf çekildi.

ÖNEMLİ BİR SEÇİM

Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamasında “Allah nasip etti oyumuzu verme görevimizi yerine getirmiş olduk. Türk siyasi hayatında önemli bir seçim. Bu seçime yüksek katılım olduğu görülmekte. İnşallah milletimize hayırlı uğurlu olsun. Bütün siyasi partilerimize başarılar diliyorum” dedi.

Bahçeli seçim sonuçlarını MHP Genel Merkezi'nden takip edeceğini söyledi.

ARKASINDAKİ GENÇ KALP İŞARETİ YAPTI

Bahçeli oy kullanmak üzere seçmen listesine imza atarken hemen arkasında bulunan bir gencin kalp işareti yaptığı görüldü. Bilindiği gibi kalp işaretini cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı kullanıyor.