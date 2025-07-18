Bahçeli, pazarlık iddialarına ateş püskürdü!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli, pazarlık iddialarına ateş püskürdü!

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir." açıklamasında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli “MYK-MDK Ortak Toplantısı Öncesinde”yazılı basın açıklamasında bulundu.

Ünlü korgeneral APO üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’yi vurdu! Şehit yakınlarının tercümanı oldu...Ünlü korgeneral APO üzerinden Erdoğan ve Bahçeli’yi vurdu! Şehit yakınlarının tercümanı oldu...

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir. Al-ver sürecinin işletildiğini, kendisini fesih etmiş bir terör örgütünün yüksek bir aşamaya geçerek yeni kazanımlar elde ettiğini ileri sürmek namertçe bir saptırmadır.

Hatta Sevr Antlaşması’nın bir maddesini dahi okumadan süreci makyajlanmış Sevr olarak mimleyenler ve böyle tevil etmeye çabalayanlar utanç çukuruna yuvarlanmışlardır.

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