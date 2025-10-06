Bahçeli, Perinçek'in yayın organına yazdı! "TRÇ İttifakı"na destek

"Türkiye-Rusya-Çin İttifakı" çıkışı sonrası, Vatan Partisi'nin yayın organı olarak bilinen Teori dergisi, MHP lideri Bahçeli'nin makalesine yer verdi. Aynı sayıda Perinçek'in de yazısı yer aldı.

Sürpriz çıkışları ile Türk siyasetinde gündem yaratan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son olarak Türkiye-Rusya-Çin İttifakı'nı önerdi. TRÇ İttifakı olarak da dillendirilen bu öneri dünya siyasetinde de yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti esnasında gündeme gelen bu çıkış, kendisine de sorulduğunda "takip etmedim, haberim yok" yanıtını vermişti.

BAHÇELİ, PERİNÇEK’İN YAYININA YAZDI

Öte yandan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yayını olarak bilinen Teori dergisinde dikkat çeken bir makale yer aldı.

Dergide MHP lideri Bahçeli'ye ait "Neden TRÇ İttifakı?" başlıklı bir makale yayımlandı.

Dergi, Bahçeli’nin TÜRKGÜN gazetesine verdiği ve üç gün süren röportajını “Neden TRÇ İttifakı?” başlığıyla tam metin yayımladı. Makalede Bahçeli, tek kutuplu dünya düzeninin çöktüğünü, İsrail’in bölgeyi ateşe atan saldırganlığına karşı Türkiye’nin güvenliğinin Avrasya’daki dayanışmadan geçtiğini savundu.

