Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıkıyor.

İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde başlayacak duruşma, Özeller'in yaklaşık iki aylık tutukluluğunun kaderini belirleyecek.

Orkun Özeller'in annesi ve babası

İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile emekli astsubay Taner Baş destek için adliyeye geldi.

10 Kasım 2023’te Atatürk fotoğrafı tartışmasında ihraç edilen teğmen Recep Ayar ve arkadaşlarının ihracına tepki göstererek TSK’dan ihraç edilen teğmen Mustafa Görkem Öksüz, Orkun Özeller’e destek için adliyeye geldi.

Emekli Albay, Zafer Partisi'nin İzmir mitingine katılarak AKP ile PKK arasındaki "ihanet süreci" diyerek eleştirdi ve Bahçeli'nin PKK elebaşısı Abdullah Öcalan'a yönelik "kurucu önder" ifadesini kullandığı açıklamalarını sert tepki gösterdi.

Özeller, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Bahçeli'yi "terörist sevici" olarak nitelendirerek, "PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi kanıma dokundu, şehit arkadaşlarıma karşı sorumluluk hissediyorum" demişti.

Bu ifadeler, Bahçeli'nin şikayeti üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamalarıyla soruşturmaya dönüştü.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken tutukluluğun devamına hükmetti ve bugünü duruşma tarihi olarak belirledi.

Bahçeli'yi eleştiren Özeller, "Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail'in uşağıdır" diye yazmıştı.

ÖZELLER KİMDİR?

Orkun Özeller, 1980'lerde Kara Harp Okulu'nu bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üst düzey görevler üstlenen bir subay.

PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda "efsane komutan" olarak anılan Özeller, şehit düşen arkadaşları için "sorumluluk hissediyorum" diyerek emekliliğinde de milliyetçi çizgisini korudu.

Eleştirileri, Bahçeli'nin 2025'te PKK ile ilgili "silah bırakma" ve "fesih" açıklamalarına tepkisiydi.

Özeller, "Türk milletinin bekası için dimdik duran bir evladıyım" diyerek PKK terörünü lanetlediğini vurgulamıştı.

Tutukluluğu sırasında tehditler aldığı da ortaya çıktı. Eylül sonunda bir televizyon programında, "Bahçeli için söylediklerim sonrası tehdit edildim" diyen Özeller, Ülkü Ocakları yöneticilerinin de tepkisini çekmişti.

Dava, milliyetçi kesimlerde büyük yankı uyandırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün duruşmaya katılacaklarını duyurdu.

Parti Basın Müşaviri Mehmet Harun Yüksel, X hesabından "Genel Başkanımız Ümit Özdağ, 11.30’da Çağlayan Adliyesi'nde Orkun Özdağ'ın yanında olacak" paylaşımı yaptı.

Özeller'in avukatı Kozan Tensiben, "İlk duruşmada tahliye bekliyoruz, deliller siyasi eleştiri olduğunu gösteriyor" demişti.