Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Özel Kuvvetler Komutanlığı yapmış emekli Kurmay Albay Orkun Özeller, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları nedeniyle açılan davada bugün ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, 57 gündür tutuklu bulunan Emekli Albay Orkun Özeller’in ilk duruşmada “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan beraatına “kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret” suçundan ise cezalandırılmasına hükmederek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Özeller’in tahliyesine karar verildi.

"BİLDİĞİMİ SÖYLEMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Emekli Albay Özeller, mahkemedeki savunmasında hayatının büyük bir kısmını terörle mücadeleyle geçirdiğini belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve tahliye talebini dile getirdi.

Özeller, savunmasında şunları söyledi:

"Vatan sevmek nasıl bir şey, biliyor musunuz? Annem, babam, eşim burada. Hepsini silip atabilmektir. İdam da edilsem vatan sevgimden dolayı doğruları, bildiğimi söylemeye devam edeceğim. Teröristler dışarı çıksın diye uğraşırken bir Türk subayını içeri sokuyorsunuz algısının oluşmasından korktum. Bu algının önüne geçecek, özellikle sınır hattındaki askerlerimizin mücadele azmini sarsmayacak bir karar verileceğine inanıyorum.

Ben ömrümün büyük bir kısmını terörle mücadeleyle geçirmiş, girmediği çatışma kalmamış, kucağında şehitler vermiş, üniforması şehit kanıyla bezenmiş emekli bir Türk askeriyim. PKK sempazitanları bu yüzden beni sevmezler.

Natocular da beni sevmezler, FETÖ’ye boyun eğmemem nedeniyle de beni sevmezler. Amerika’nın vermiş olduğu madalyayı YPG’ye yardım etmeleri sebebiyle onurum müsaade etmediğinden reddettiğimden onlar da beni sevmezler.

Paylaşımımda "Bahçeli'ye onun kulu gibi biat edenlerin de PKK terörist başına biat eden Apoculardan hiçbir farkı yoktur, Türk değildir, kahpedir, tüm apo seviciler de ABD ve İsrail'in uşağıdır" şeklindeki kısımda özne Bahçeli'ye kulu gibi biat edenlerdir.

Ne devlet Bahçeli ne de Apo öznedir. Kulu gibi biat edenden kasıt Bahçeli'yi tanrı gibi görüp ona tapanları kastetmektedir.

Beni seven insanlar, şu an arkamda bulunan yakınlarını örgüt eylemleri nedeniyle şehit vermiş, milliyetçi, Atatürkçü, ülkesini seven ve bana destek olan komutanlarım, silah arkadaşlarım ve vatandaşlarımızdır.

Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Tahliye talebim de vardır."

Orkun Özeller'in annesi ve babası

İstanbul Şehit Anaları Derneği Başkanı Pakize Akbaba ile emekli astsubay Taner Baş destek için adliyeye geldi.

10 Kasım 2023’te Atatürk fotoğrafı tartışmasında ihraç edilen teğmen Recep Ayar ve arkadaşlarının ihracına tepki göstererek TSK’dan ihraç edilen teğmen Mustafa Görkem Öksüz, Orkun Özeller’e destek için adliyeye geldi.

NE OLMUŞTU?

Emekli Albay, Zafer Partisi'nin İzmir mitingine katılarak AKP ile PKK arasındaki "ihanet süreci" diyerek eleştirdi ve Bahçeli'nin PKK'nın kurucusu ve vatana ihanetten İmralı'da tutuklu olan Abdullah Öcalan'a yönelik "kurucu önder" ifadesini kullandığı açıklamalarını sert tepki gösterdi.

Özeller, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda Bahçeli'yi "terörist sevici" olarak nitelendirerek, "PKK terör örgütü başının Meclis'e davet edilmesi kanıma dokundu, şehit arkadaşlarıma karşı sorumluluk hissediyorum" demişti.

Bu ifadeler, Bahçeli'nin şikayeti üzerine "halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamalarıyla soruşturmaya dönüştü.

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul ederken tutukluluğun devamına hükmetti ve bugünü duruşma tarihi olarak belirledi.

Bahçeli'yi eleştiren Özeller, "Tüm Apo seviciler ABD ve İsrail'in uşağıdır" diye yazmıştı.

ORKUN ÖZELLER KİMDİR?

Orkun Özeller, 1980'lerde Kara Harp Okulu'nu bitirerek Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda üst düzey görevler üstlenen bir subay.

PKK'ya karşı yürütülen operasyonlarda "efsane komutan" olarak anılan Özeller, şehit düşen arkadaşları için "sorumluluk hissediyorum" diyerek emekliliğinde de milliyetçi çizgisini korudu.

Eleştirileri, Bahçeli'nin 2025'te PKK ile ilgili "silah bırakma" ve "fesih" açıklamalarına tepkisiydi.

Özeller, "Türk milletinin bekası için dimdik duran bir evladıyım" diyerek PKK terörünü lanetlediğini vurgulamıştı.

Tutukluluğu sırasında tehditler aldığı da ortaya çıktı. Eylül sonunda bir televizyon programında, "Bahçeli için söylediklerim sonrası tehdit edildim" diyen Özeller, Ülkü Ocakları yöneticilerinin de tepkisini çekmişti.

Dava, milliyetçi kesimlerde büyük yankı uyandırdı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bugün duruşmaya katılacaklarını duyurdu.

Parti Basın Müşaviri Mehmet Harun Yüksel, X hesabından "Genel Başkanımız Ümit Özdağ, 11.30’da Çağlayan Adliyesi'nde Orkun Özdağ'ın yanında olacak" paylaşımı yaptı.

Özeller'in avukatı Kozan Tensiben, "İlk duruşmada tahliye bekliyoruz, deliller siyasi eleştiri olduğunu gösteriyor" demişti.