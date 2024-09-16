Bahçeli sonrası için harekete geçtiler… MHP’de 4 grup çarpışıyor

MHP’de Devlet Bahçeli sonrası için hazırlıkların ve Genel Başkanlık için hazırlıkların hız kazandığını belirten İsmail Türk, bu amaçla 2027’de yapılması gereken 15. Olağan Kongre’nin öne çekilip 2025 yılında gerçekleştirileceğine dair söylentilerin yaygınlaştığını vurguladı.

Parti içinde yeni Genel Başkan konusunda daha şimdiden 4 ayrı grup oluştuğunu kaydeden İsmail Türk, bu gruplardan birinin öncülerinden Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’in adayını da açıkladı. İsmail Türk, şu anda MHP’de en etkin ve Devlet Bahçeli’ye en yakın isimler olarak bilinen Semih Yalçın ile İzzet Ulvi Yönter’in parti Genel Başkanlığına Prof. Dr. İlyas Topsakal’ı hazırladığının iddia edildiğini duyurdu.

İsmail Türk, “MHP’de neler oluyor?” başlıklı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bahçeli sonrasında hazırlıklar tümüyle devam ederken kongrenin 2025’e alındığı söyleniyor ağırlıkla Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter, İlyas Topsakal‘ı Bahçeli’den sonra genel başkanlığı hazırladığı iddia ediliyor. Partide şimdiden dört grup oluşmuş durumda.”

Öte yandan Feti Yıldız ve İsmet Büyükataman öncülüğündeki 2 ayrı grubun da Bahçeli sonrası genel başkanlık makamına kimin oturacağı konusunda parti içinde temayül araştırmasında bulundukları öne sürüldü.

PROF. DR. İLYAS TOPSAKAL KİMDİR?

Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter tarafından desteklenmesiyle birlikte Genel Başkan adayı olarak ismi gündeme gelen MHP Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal halen Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Prof. Dr. İlyas Topsakal, 1970 yılında Samsun/ İlkadım, Derebahçe Mahallesi’nde doğdu. İlyas Topsakal evli olup, İdil ve İlim adında iki kız çocuğu babasıdır.

İlköğrenimine Samsun-İlkadım, Derebahçe İlkokulu’nda başlamış, Gödekli İlkokulu’nda tamamlamıştır. Sınavla dereceye girerek kayıt olduğu Samsun İmam-Hatip Lisesi’nden 1988 yılında mezun olmuştur. Yükseköğrenim hayatına 1989 yılında Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde başlamış ve lisans öğrenimini 1994 yılında tamamlamıştır. 2000 yılında, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yüksek lisansını bitirmiş; 2007 yılında ise, yine aynı Enstitüde Rus misyoner kaynaklarını kullanarak hazırladığı akademik teziyle doktora unvanına hak kazanmıştır. Bu yıllar arasında Rusya ve Kazakistan’daki bir çok üniversitede bilimsel araştırmalar yapmıştır. İngiltere Reading Üniversitesi Tarih Bölümünde, 2010 yılı itibariyle post doktorasını yapmış; akabinde üniversite yönetiminin talebiyle aynı bölümde, bir yıl süreyle Türk tarihi seminerleri vermiştir. 2012 yılında Türkiye’ye dönen İlyas Topsakal, Genel Türk Tarihi alanında Türkiye’de ilk olarak ‘’Sibirya Tarihi’’ üzerine yaptığı çalışmalarla doçentlik unvanını hak kazanmıştır. Doçentlik sonrası Sibirya Bilimler Akademisiyle ortak projeler yürütmüş ve 2017 yılının Aralık ayında profesör olmuştur. İlyas Topsakal 2018-2023 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Genel Türk Tarihi, Anabilim dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2019-2023 tarihleri arasında ise İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2018 yılından itibaren Milliyetçi Hareket Partisi Ar-Ge birimindeki birçok çalışmada proje koordinatörlüğünde bulunmuş; Türkiye’nin iç ve dış güvenlik unsurlarıyla ilgili onlarca makale yazmıştır. Prof. Dr. İlyas Topsakal, ileri seviyede İngilizce, Arapça, Rusça ve Türk lehçelerini bilmektedir.

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