Bahçeli sorusuna Dervişoğlu’ndan şifreli cevap! Numan Kurtulmuş İYİ Parti’yi ziyaret etti…

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün siyasi parti gruplarını ziyaret ederek teröre karşı çalışmaların artık Meclis çatısı altında konuşulabilecek hale geldiğini anlatacak. Kurtulmuş, DEM Parti ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu ziyaret etti. Dervişoğlu, Bahçeli’nin Terörsüz Türkiye’ için komisyon çağrısına “Bahçeli’nin ağzından böyle bir şey duymadım. Kendileri konuşurlarsa, ifadelerindeki şifreleri süzeceğim” dedi.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'tan siyasi partilere ziyaret

DERVİŞOĞLU: BAŞARILAR DİLİYORUM

Ziyaret sonrası ikili açıklamalarda bulundu. Ziyarette Dervişoğlu, Meclis başkanlığı seçimine değinerek, “Hem Türkiye’nin meselelerini hem de önümüzdeki dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin daha etkin çalışma yöntemlerine kavuşması yolunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk. Çok faydalı bir görüşme oldu. Başkanlık seçimleri için kendi adayıma da Kurtulmuş’a da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

KURTULMUŞ: TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK

Numan Kurtulmuş ise ‘Terörsüz Türkiye’ vurgusu yaparak, “Türkiye siyasetinde farklı görüşlerin, bir arada olması ve müzakere ortamında canlı tutulması demokrasi adına çok önemli olduğu kanaatindeyim. Türkiye’nin en güncel meseleleri üzerinden Terörsüz Türkiye sürecinde Meclis’te yürütülecek çalışmalar konusunda görüşlerimizi paylaştık. Ben de bu görüşmeyi önemli bulduğunu söylemek isterim” şeklinde konuştu.

“BİR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN YOL GÖSTERMESİ İLE TERÖRSÜZ TÜRKİYE YÜRÜMEZ”

Kurtulmuş’un sözlerine değinen Dervişoğlu, görüşmede Terörsüz Türkiye konusunda görüşlerinin değişmediğinin altını çizerek, “Başkanın söylediği Terörsüz Türkiye konusunda tüm karşı durduğumuz konular geçerliliğini koruyor. Herkes Terörsüz Türkiye’yi ister. Ama Terörsüz Türkiye’nin yol taşlarının bir terör örgütünün yol göstermesi ile gerçekleştirilmesin itirazımızı Meclis Başkanı’na da ifade ettim" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ’NİN KOMİSYON ÇAĞRISINA DERVİŞOĞLU: KENDİLERİ KONUŞURLARSA ŞİFRELERİ SÜZECEĞİM

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdıkları süreçle ilgili TBMM'de komisyon kurulması çağrısı yapmıştı. Yazılı açıklamada Bahçeli, "Bütün toplumsal kesimlerin temsilcileri olan siyasi partilerin katılımı ile bir komisyon kurulması akla en yatkın seçenektir" demişti. Dervişoğlu, Bahçeli sorusuna ise “Bahçeli’nin ağzından böyle bir şey duymadım. Kendileri konuşurlarsa, ifadelerindeki şifreleri süzeceğim” dedi.