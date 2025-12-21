TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin son gününe girilirken, Genel Kurul salonunda yaşanan bir detay dikkat çekti. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tokalaşmaması, görüşmeler başlamadan önce öne çıkan gelişmeler arasında yer aldı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un başkanlığında toplanan Genel Kurul’da, bütçe maratonunun son gününde 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2024 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin tümü üzerindeki son konuşmalar yapılacak. Bugünkü oturumların ardından bütçe görüşmelerinin tamamlanması bekleniyor.

Bütçe görüşmelerinin son gününe milletvekillerinin yanı sıra siyasi parti genel başkanları da katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Genel Kurul salonunda yer aldı.

DAHA SONRA TOKALAŞTILAR

Genel Kurul salonuna girişlerde yaşanan selamlaşmalar sırasında İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştığı görüldü. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın ise Bahçeli’ye uzaktan selam verdiği, bu esnada tokalaşmanın gerçekleşmediği gözlendi.

Görüşmelerin ilerleyen bölümünde ise Devlet Bahçeli ile Tuncer Bakırhan’ın tokalaştığı öğrenildi.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ise Genel Kurul salonunda bulunan tüm siyasi parti liderleriyle tokalaştıktan sonra bütçe görüşmelerini takip ettiği görüldü.