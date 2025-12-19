MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" adı verilen yeni çözüm sürecinde yasal düzenleme tartışması yaşanıyor.

Geçtiğimiz günlerde DEM Parti ve MHP yetkilileri TBMM'de bir araya gelmişti. Toplantı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıtlayan Pervin Buldan, sürecin yani bir aşama geçtiğini ve yasal adımların atılması gerektiğini belirterek "Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zeminde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. İkinci aşamada yasal ve hukuki zemine ihtiyaç var. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bir barış yasası olmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

Buldan'ın bu açıklamalarına ise Devlet Bahçeli'den destek gelmişti. Bahçeli,"Pervin Hanım her konuyu açıklıkla ifade etti, her cümlesine imzamı atıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ'TAN 'BARIŞ YASASI' ÇIKIŞINA TEPKİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakimevi'nde düzenlenen "Türk Denetimli Serbestlik Sisteminin 20 Yıllık Panoraması 20. Yıla Bütüncül Bakış Sempozyumu"nun ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tunç, savaş halinde olmadığımızı ve bir terör örgütünü feshinin söz konusu olduğunu belirterek yapılması planlanan yasal sürece "Barış Yasası" denilmesinin doğru olmadığını vurgulayarak, "Burada rejim değiştirmiyoruz" açıklamasıyla Pervin Buldan ve Devlet Bahçeli'nin söylemlerini eleştirdi.

Bakan Tunç'un açıklaması şu şekilde:

"Terör örgütünün feshi, sonrasında terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili, hukuk devleti çerçevesi içerisinde yasal düzenleme gerekiyorsa bunu Meclis elbette ki yapacaktır. Ama bunun adı 'barış yasası' olmaz, 'geçiş yasası' da olmaz. Çünkü nereden nereye geçiyoruz? Burada rejim değişmiyor. Dolayısıyla terör örgütünün tasfiyesiyle ilgili ihtiyaç duyulan 'tasfiye yasaları' söz konusu olacaksa olur"