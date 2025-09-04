Bahçeli ve Erdoğan'dan kritik zirve! Kayyum gündeminde...

Siyasette son yaşanan gelişmeler gündeme damga vuruyor. Son olarak CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilerek göreve eski CHP milletvekili Gürsel Tekin getirilmişti.Yoğun gündem arasında kritik bir zirve gerçekleşecek.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Duran ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini söyledi.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceklerdir.— Burhanettin Duran (@burhanduran) September 4, 2025
Ziyaret Sayın Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşecektir.