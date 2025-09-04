Bahçeli ve Erdoğan'dan kritik zirve! Kayyum gündeminde...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli ve Erdoğan'dan kritik zirve! Kayyum gündeminde...

Bahçeli ve Erdoğan'dan saat 17.00'da buluşacak.

Siyasette son yaşanan gelişmeler gündeme damga vuruyor. Son olarak CHP İstanbul İl Kongresi iptal edilerek göreve eski CHP milletvekili Gürsel Tekin getirilmişti.Yoğun gündem arasında kritik bir zirve gerçekleşecek.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın saat 17.00’de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edeceğini açıkladı.

Duran ziyaretin Devlet Bahçeli’nin konutunda gerçekleşeceğini söyledi.

Son Haberler
Savcı Ercan Kayhan'ı bıçaklayarak öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Savcıyı öldüren Gül'ün ifadesi ortaya çıktı! 'Kendimi kaybettim...'
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Vali Erol, Ahmet Cemal Mağden Huzurevi inşaatında incelemede bulundu
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Emlak vergisi artışına yeni düzenleme geliyor!
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi
Berk Oktay eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile moral tatiline çıktı! İhanet, aldatma taciz iddiaları gündemdeydi