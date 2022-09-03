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Bahçeli yasakları savundu: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez

MHP lideri Devlet Bahçeli, art arda gelen konser ve festival yasaklarını savunarak, "Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez." dedi.

Haber Giriş: 3 Eylül 2022 Cumartesi - 05:07
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Bahçeli yasakları savundu: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez

Bahçeli yasakları savundu: Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Etimesgut Belediyesi tarafından Türk Beyleri Kent Meydanı'nda düzenlenen '24. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali'ne katıldı.

Bahçeli, burada yaptığı konuşmada; "Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz" dedi.

Festivalin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayan Bahçeli, "Bu festivali gündemi işgal eden başka festivallerle karıştırmamak lazımdır" diye konuştu.

"MİLLETİMİZİN ŞİKAYET VE YAKINMASINA RAĞMEN FESTİVAL DÜZENLENEMEZ"

MHP'li belediyelerin festival programlarında 'edep, denge, seviye, milli ve manevi değerlerin hükmü' bulunduğunu söyleyen Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde iptal edilen festivallerle ilgili fitne kazanı kaynatan, toplumu provoke eden Kılıçdaroğlu, festival görmek istiyorsa, toplum huzurunun nasıl gözetildiğini merak ediyorsa, gelsin de Etimesgut'a baksın. Belki biraz ders alır, ibret alır, aklını da başına alır. Milletimizin şikayet ve yakınmasına rağmen festival düzenlenemez. Kamu güvenliği ve toplum sağlığı dikkate alınmadan festival organize edilemez. Hele hele terör örgütlerinin eylem hazırlığı içinde olduğu festival programları asla yapılamaz. Kılıçdaroğlu'nun tahrik ve tacizleri yanlıştır, çok tehlikelidir. Festivalden fitne çıkarması büyük bir sorumsuzluktur."

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