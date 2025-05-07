Bahçeli yine şaşırtmadı! Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını sevdi...

Çözüm sürecin baş mimarlarından biri olan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sürreya Önder, geçtiğimiz günlerde aort damarı yırtılması nedeniyle yoğun bakıma alınmıştı. Ancak Önder’in yaşam mücadelesi son buldu. Sırrı Süreyya Önder için bugün TBMM’de anma töreni düzenlendi. Anma töreni öncesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 99 gün sonra Meclis’e gelerek taziyede bulundu. Bahçeli, taziyede Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sevmesi dikkat çekti.

BAHÇELİ'NİN ÖNDER'İN FOTOĞRAFINI OKŞAMASI DİKKAT ÇEKTİ

Bahçeli, taziye sonrası kameralara verdiği görüntü dikkat çekti. Ülkücü camianın önemli simalarından biri olarak bilinen Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan'a 'babam' diyen Sırrı Süreyya Önder’in fotoğrafını sevdiği görüntüler kameraya yansıdı. Dokunmasının ardından Bahçeli, yürüyerek alandan uzaklaştı.

NE OLMUŞTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek ve asker katili Öcalan’ı meclise davet ederek, silah bırakma çağrısı yaptığı süreç, terör örgütü PKK’nın kongre kararıyla ilerlemişti. Bahçeli’nin başlattığı süreç devam ederken baş mimarlarından biri olan DEM Parti Milletvekili Sırrı Sürreya Önder’in hayatını kaybetmesiyle ara vermişti.