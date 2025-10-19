KTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçimi muhalefetin adayı Tufan Erhürman'ın kazandığını duyurdu.

Yeni KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman

KKTC'deki seçimleri Tufan Erhürman'ın kazanması sonrası MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Bahçeli, seçime katılımın yetersiz olduğunu öne sürüp KKTC, Türkiye'ye katılmalıdır ifadelerini kullandı. Ancak 2022'de gerçekleşen ve AKP'nin desteklediği Ersin Tatar'ın kazandığı KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde katılım oranı yüzde 57'ydi. Tufan Erhürman'ın kazandığı seçimlerde ise katılım yüzde 64 olarak gerçekleşti.

İşte Bahçeli'nin seçim açıklaması:

KKTC’de yapılmış olan seçimin sonuçları çok az bir katılımla gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklüğünün kaderi bu katılımla temsil edilemeyecek durumdadır.

Seçim sonucu, Yüksek Seçim Kurulu tarafından açıklanmış olsa dahi KKTC Parlamentosu acilen toplanmalı, seçim sonuçları ve federasyona dönüşün kabul edilemeyeceğini ilan etmeli ve Türkiye Cumhuriyeti’ne katılma kararı almalıdır.

ÜLKENİN YENİ CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN OLDU

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, seçim sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Erhürman'ın cumhurbaşkanlığı yarışını kazandığını duyurdu.

Özerdağ, Erhürman'ın yüzde 62,76, bağımsız aday Ersin Tatar'ın ise yüzde 35,81 oy aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde katılım oranı yüzde 64,87 olarak kaydedildi.

TUFAN ERHÜRMAN KİMDİR?

Lefkoşa'da doğan ve ortaöğrenimini Türk Maarif Koleji’nde tamamlayan Erhürman, 1988'de bu okuldan mezun oldu.

1992’de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Erhürman, aynı üniversitenin İdare Hukuku Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yaptı.

Bu dönemde Ankara Üniversitesi’nin yanı sıra Hacettepe Üniversitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle hukuk doktoru unvanını aldı.

Erhürman, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Hazırlama Komisyonlarında üye olarak görev yaptı.

2001'de Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hukuk Fakültelerinde öğretim üyesi olarak çalışan Erhürman, DAÜ Hukuk Fakültesi’nde dekan yardımcılığı yaptı.

2005’te dönemin Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın müzakere heyetinde ve Taşınmaz Mal Komisyonu’nun oluşumunda görev aldı.

Erhürman, 2013'te Cumhuriyetçi Türk Partisinden Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi’ne girdi ve 2014’te de hukuk doçenti unvanını aldı.