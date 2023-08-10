Bahçeli'den Akşener'e ittifak daveti

Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta yapacağı açıklama öncesinde basın yoluyla mesaj gönderen Bahçeli, “Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına” dedi.

Siyaset arenasında yerel seçim hazırlıkları devam ederken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dikkat çeken bir adım geldi. Bahçeli, daha önce birçok kez "Eve dön" çağrısı yaptığı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kez daha seslendi.

BAHÇELİ'NİN MESAJINI MHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI İLETTİ

Devlet Bahçeli'nin mesajını CNN Türk üzerinden MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir şu ifadelerle iletti: "Sayın Genel Başkanımız 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere özel bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İyi Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuoyuyla paylaşıyorlar."