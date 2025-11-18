MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasi hayatı boyunca yaptığı çıkışlarla gündemde çokça yer buldu. Bahçeli, önemli toplantılarda mesaj veren yüzük ve rozetleri ile de ses getiriyor.

Kritik açıklamalara yer verdiği bugünkü grup toplantısında MHP lideri Bahçeli, "La Galibe İllallah" (Allah’tan başka galip yoktur) yazılı yüzük ve rozetini taktı.

Rozet ve yüzükte ayrıca bir yanında çift başlı Selçuklu kartalı diğer yanında ise Osmanlı Devlet Arması'nın yer aldığı görüldü.

Bahçeli bugünkü toplantısında dikkat çeken çıkışlar yaparak "İmralı'ya gidilmesine ayak diremenin bir manası yok" diyerek "Alırım yanıma üç arkadaşımı kendi imkanlarımızla İmralı'ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında gelmekten imtina etmem" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, 11 Haziran 2024'teki grup toplantısında da turkuaz renkli bir taşın yer aldığı üzerinde "Allah bana yeter" yazılı yüzük kullanmıştı.