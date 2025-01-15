Bahçeli’den çok tartışılacak poz. Boks eldivenlerini kimin için giydi?

Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret etti. Bahçeli, görüşmede kendisine hediye edilen boks eldivenleri ile poz verdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Hekimoğlu, Bahçeli’ye Türk sporuna ve boks camiasına gösterdiği ilgili ve destekten dolayı teşekkür ederek, "Federasyonumuza vermiş olduğunuz kıymetli zaman ve değerli görüşleriniz bizler için büyük bir onur ve motivasyon kaynağı olmuştur. Ziyaretimiz sırasında göstermiş olduğunuz sıcak karşılama ve misafirperverlik için yürekte teşekkür eder, Türk boksunun daha da ileri taşınması adına verdiğiniz desteğin tüm camiamıza güç verdiğini ifade etmek isteriz” ifadelerini kullandı.