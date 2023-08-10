Bahçeli’den Cumhur İttifakı’nda kriz çıkarak istek. Canlı yayında açıklandı

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, geçtiğimiz gün Halk TV’de ekrana gelen ‘Gündem Özel’ programına, konuk oldu.

Kaya, yerel seçimler öncesi Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yaşananlara dikkat çekerek çok konuşulacak bir kulis bilgisi paylaştı.

MHP YENİ BELEDİYELER İSTİYOR

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, AK Parti'den yeni belediyeler istediğini ifade eden Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, "AKP'yi ittifaka zorlayacaklar" dedi.

AK Parti'nin ise buna yanaşmayacağını söyleyen Bülent Kaya, "AKP ittifaka girmemek için elinden geleni yapacaktır." görüşünü savundu.

(Kaynak: Milli Gazete)