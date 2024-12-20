Bahçeli’den DEM Parti, İmrali görüşmesi ile ilgili flaş açıklama

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Bahçeli’den DEM Parti, İmrali görüşmesi ile ilgili flaş açıklama

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın haftaya Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gideceği iddia edilmişti. Devlet Bahçeli konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “2025 yılına giriyoruz. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir görüşme olur” ifadelerini kullandı.

DEM Parti, İmralı’ya PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeye gidebilmek için Adalet Bakanlığı’na başvurmuştu.

DEM Parti’nin talebinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiği ve DEM Partili Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın haftaya Öcalan ile görüşmek için İmralı'ya gideceği öne sürüldü.

"BU GÖRÜŞMENİN SAĞLANMASINDA YARAR VAR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti ile Öcalan’ın görüşmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "2025 yılına giriyoruz. Bu görüşmenin sağlanmasında yarar var. Hayırlı bir görüşme olur” ifadelerini kullandı.

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