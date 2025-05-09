Bahçeli’den DEM Partili isme tebrik telefonu!

Bahçeli, DEM Parti İmralı heyeti üyesi Ahmet Türk'ü aradı. Görüşmeyi duyuran DEM Partili Türk, "Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti Üyesi Ahmet Türk, tv100 kanalında yaptığı açıklamada, MHP lideri Bahçeli'nin kendisini aradığını ve sürecin hayırlı olmasını dilediğini belirtti.

Türk, "Bugün de Sayın Bahçeli beni aradı. Bu sürecin hayırlı olmasını diledi. Bizleri kutladı. Ben de Sayın Devlet Bahçeli’yi kutluyorum ve emeğine büyük saygı duyuyorum" ifadelerini kullandı.