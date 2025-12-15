Geçtiğimiz aylarda Öcalan’ı Meclis’e davet ederek, yeni bir süreç başlatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, Türk dilinin ne kadar köklü ve zengin olduğunu vurgulayarak, birliği güçlendiren bir unsur olduğunu dile getirdi.

MHP lideri, mesajında "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihi yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gündür" dedi.

'BİRLİK FİKRİNİ PEKİŞTİREN BİR DİL'

Bahçeli, bugünün önemine değinerek "Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli açıklamalarının devamında şunları söyledi, "Türkçenin tarihi derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

BEBEK KATİLİNİ MECLİS’E DAVET ETMİŞTİ

Öte yandan Bahçeli, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada” Öcalan gelsin Meclis’te konuşsun, PKK’nın lağvedildiğini haykırsın” çağrısında bulunmuştu. Bahçeli’nin çağrısının ardından ise, yeni bir süreç başlamış, TBMM’de Kurulan komisyon üyeleri, İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşmüşlerdi.

ÖCALAN’IN TALEPLERİ ARASINDA ANA DİLDE KÜRTÇE EĞİTİM VAR

Bahçeli’nin bu çıkışı, bebek katili Öcalan’ın Türkiye’den taleplerini akıllara getirdi. Gazeteci Saygı Öztürk, geçtiğimiz günlerde terörist Öcalan’ın taleplerini Sözcü’nün internet sitesinde paylaşmıştı. Öztürk, Öcalan’ın belediyelerde yerel yönetim istediğini, Gabar’daki petrolden de belediyelere pay istediğini duyurmuştu.

Öte yandan Öcalan eğitim dilinde ise Kürtçe’nin yer alması gerektiğini, ve Anayasa’nın 66’ncı maddesi olan "Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür." Sözünün değişmesi gerektiğini ifade etti.