Bahçeli'den duyanları şaşkına çeviren açıklama! Tek bir söz söyledi...

DEM Parti’nin TBMM’deki ‘süreç’ turları tüm hızıyla sürüyor. İmralı heyetinin son adresi MHP oldu.

Açılım tiyatrosunun ardından Bahçeli, DEM'i kapıda karşıladı!

BAHÇELİ KAPIDA KARŞILADI

DEM Parti heyeti MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli, DEM Partili heyeti kapıda karşıladı.

BAHÇELİ’DEN BEN “AHRAZIM” YANITI

Kısa süren ziyaret sonrası, MHP ve DEM Parti heyetleri kameralar karşısına geçti.

Görüşme sonrası DEM Parti Eş Başkanı Pervin Buldan açıklamalarda bulundu. Buldan’ın ardından gözler Bahçeli’nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Ancak Bahçeli, kendisinden açıklama bekleyen basın mensuplarına, "Ben ahrazım" yanıtını verdi.

AHRAZ NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre ahraz kelimesi iki temel anlama sahiptir:

Dilsiz kimse

Sağır ve dilsiz kimse

Günlük kullanımda daha çok mecaz anlamda tercih edilen bu kelime, kişinin konuşmamayı tercih ettiğini ifade etmek için de kullanılır. Devlet Bahçeli’nin açıklamasındaki gibi “Ben ahrazım” ifadesi, herhangi bir konuda yorum yapmayacağını ya da sessiz kalmayı tercih ettiğini belirtmek amacıyla kullanıldı.