Bahçeli'den Erdoğan hamlesi! Kongreye çelenk göndermişti

AKP 8. Olağan Kongresi bugün gerçekleştirildi. Yapılan kongrede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir kez daha AKP genel başkanı seçildi.

Sabah saatlerinde AKP kongresine çiçek gönderen MHP Lideri Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak tebrik etti.

BAHÇELİ'NİN ÇELENGİ ANLAMLI

MHP'nin sosyal medya hesabından gerçekleştirilen paylaşımda, "Bu anlamlı armağan, 1071 adet gülle Malazgirt Zaferi'ni, 1453 adet karanfille İstanbul'un Fethi'ni, Türk bayrağı çerçevesiyle birlik ve dayanışmayı, 23 beyaz orkideyle AK Parti'nin 23 yıllık yönetimini temsil etmektedir. Sayın Genel Başkanımızın bu takdiri, güçlü Türkiye inancımızın ve birlik ruhumuzun en anlamlı ifadesidir" ifadeleriyle çelengin üzerindeki çiçeklerin ve sayılarının taşıdığı anlam kamuoyuyla paylaşılmıştı.