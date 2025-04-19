Bahçeli'den Erdoğan'a sert uyarı! Cumhur İttifakı'nın arasına İmamoğlu girdi...

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Yargı süreci ivedilikle tamamlanmalı” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin bu çıkışına ilişkin Cumhuriyet gazetesinin elde ettiği kaynaklarda, Bahçeli’nin açıklamasının AKP’ye de bir uyarı olduğu öne sürülüyor.

İMAMOĞLU TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 3 Mart'tan bu yana İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunuyor. İmamoğlu’nun tutukluluğuna pek çok vatandaş protesto etmişti. Hatta ön seçimde İmamoğlu için 15,5 milyon vatandaş destek için imza vermişti.

“YARGI EN KISA SÜREDE TEMİN EDİLMELİDİR”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin yaptığı açıklamada yargının bir an önce sonuçlanması çıkışında bulunmuştu. Bahçeli, “Şayet zanlı Ekrem İmamoğlu suçsuzsa beratı, değilse tecziyesi maşeri vicdana muvafık halde mutlaka ve olabilecek en kısa sürede temin edilmelidir" demişti.

BAHÇELİ’DEN ERDOĞAN VE YARGIYA UYARI

Bahçeli’nin bu çıkışına ilişkin, Cumhuriyet’in ulaştığı kaynaklara göre MHP, sürecin uzamasından ve olası sokak geriliminden rahatsız olduğu belirtildi. Bahçeli’nin açıklamalarının hem yargıya hem iktidara uyarı niteliğinde olduğunu iddia ediyor. Bahçeli’nin “sokakların ısınmasını tehlikeli bulduğunu” ancak AKP’nin bu gerçeği umursamadığını belirten kaynaklar, ülkenin istikrarı için davanın bir an önce sonuçlanması gerektiğinin altını çiziyor.