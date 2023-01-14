Flaş... Flaş... Bahçeli'den 'ittifak' açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi'nin "seçim çalışmaları" gündemiyle düzenlenen Kızılcahamam kampı başladı. Kampın gündeminde ise seçim hazırlıkları, seçim beyannamesi ve Meclis çalışmaları yer alıyor.



YEŞİL IŞIK YAKTI

NTV'de yer alan haberde Bahçeli, kendisinin de başkanlık ettiği kampta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Seçime kısa bir süre kalırken Bahçeli, "Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusuna, "İttifaklar genişleyebildikleri kadar genişlerler" dedi.



SEÇİM İÇİN "HAZIRIZ" MESAJI

Bahçeli, seçim için "Biz hazırız" mesajı verirken "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi nasıl bir değerlendirme yapar onu beklemek lazım" dedi. "Bizim programımızla bugünkü Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi uygulamaları örtüşüyor" ifadelerini kullanan MHP lideri, "Beste ile güfte örtüşmüştür." diye konuştu.



"Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak miting yapılacak mı?" sorusuna ise Bahçeli, "6'lı ganyanla bizi karıştırıyorsunuz" diye konuştu.



6'lı masayı eleştiren Bahçeli, "On toplantı yaptılar bir şey elde edemediler. 6 çarpı sıfıt eşittir sıfır. Sıfır yutan eleman" değerlendirmesinde bulundu.







BAŞÖRTÜSÜ İÇİN ANAYASA TEKLİFİ

Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi önümüzdeki hafta Meclis komisyonuna gelecek.



Bahçeli de konuya ilişkin "400'ün üzerinde oy ile çıkarsa sağlıklı olur" ifadelerini kullanırken aksi halde referanduma gidilebileceğini söyledi. Ayrıca yola devam ettiklerini vurgularken muhalefeti de dikkate almadıklarını belirtti.



AKŞENER'İN RAHATSIZLIĞI

Öte yandan İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen günlerde kalp ritmindeki bozukluk nedeniyle hastaneye kaldırılması hakkında da konuşan Bahçeli, durumu basından öğrendiğini dile getirdi.

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