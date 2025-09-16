Bahçeli'den Kenan Tekdağ'a beklenmedik telefon!

Düzenleme: Kaynak: odatv
MHP lideri Bahçeli, gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ geçmiş olsun telefonu geldi.

Habertürk ve Show TV'yi bünyesinde barındırması ile tanınan Can Holding'e 11 Eylül'de beklenmedik bir operasyon düzenlenmişti.

Kara para aklama iddiası ile holdinge el konuldu. Holdingin şirketleri TMSF'ye geçti.

Operasyonda holding sahipleri ve yöneticileri için gözaltı kararı çıktı. Can Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da gözaltına alındı. Tekdağ, dün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekdağ'a MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den geçmiş olsun telefonu geldi.

Bahçeli'nin, Tekdağ'a, dayanışma ve destek mesajı verdiği öğrenildi.

DAHA ÖNCE DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Devlet Bahçeli, beş ay önce de görüşmüştü. Bahçeli, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda Tekdağ ile telefonlaşmıştı. Tekdağ, Bahçeli'ye kalp rahatsızlığını atlatması nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve bayramını kutlamıştı.

