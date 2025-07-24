Bahçeli'den Lozan açıklamalası: Açılmamak üzere kapanmıştır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Lozan Barış Antlaşması'nın 102. yıl dönümünü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bahçeli'nin mesajı MHP'nin resmi X hesabından paylaşıldı. Türkiye'nin tapusu olarak bilinen Lozan için Bahçeli, tek bir cümle mesaj yayımladı.

"AÇILMAMAK ÜZERE KAPANDI"

Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuki ve siyasi egemenliğinin tartışılamayacağını Lozan ile de bunun sağlandığını belirtti.

Bahçeli şunları dile getirdi:

"Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuki ve siyasi egemenliğinin hükmü şahsiyeti, aynı zamanda ebedi varlığı Lozan’da temellenmiş, bu konu açılmamak üzere kapanmıştır."