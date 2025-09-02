Bahçeli'den mesaj!

Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özgür Özel'in füze denemelerine ilişkin sözlerine tepki gösteren Bahçeli, ABD ve İsrail'in de Suriye'nin toprak bütünlüğüne kast ettiğini söyledi.

'Öcalan'ı idam cezasından Devlet Bahçeli kurtardı' Olay açıklama...

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

ÖZGÜR ÖZEL'İ HEDEF ALDI

Özgür Özel'in utanmadan füze denemelerinden yakınması, yabancı turistlerin kafaları üzerinden füzelerin uçurulduğunu iddia etmesi, adeta denize dalarak yerinde müşahede etmiş gibi balıkların yuvalarından kaçtığını mizahi karakterleri aratmayacak şekilde gündeme taşıması dangul dungul konuşmanın daniskası, abuk sabuk zihniyetin alameti farikasıdır.

"TÜRKİYE İÇİN AŞIRI GÜVENLİK TEHDİDİR"

Maalesef ABD-İsrail konsorsiyumu Suriye'de kanlı bir iç savaş ve ayrışmanın temelini günbegün kazmaktadır. Soykırımcı İsrail örtülü operasyonlarla, silahlı ve zora dayalı şekilde Suriye'nin siyasi ve toprak bütünlüğüne alenen kast etmektedir. Bu durum sadece Suriye için değil Türkiye'yi de çok sıcak ve birebir ilgilendiren aşırı güvenlik tehdididir.

"TÜRK İLE KÜRT ARASINDAKİ..."

Türk ile Kürt arasındaki sarsılamaz, sorgulanamaz, sulandırılamaz birliğe ve bütünlüğe gölge düşürmeye, leke sürmeye, nifak saçmaya teşebbüs ve tevessül edenlerin tezgahı bozulmuştur.