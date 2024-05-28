Bahçeli’den normalleşme çıkışı! İmamoğlu’nu hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin haftalık grup toplantısında çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Partilileri selamlayarak konuşmaya başlayan Bahçeli, yerel seçimlerde CHP’nin kazandığı İstanbul ile ilgili, “Türk milleti ahlak ve adaleti hem de sanat ve kültürü eklemlemiştir. Fetihler kuşağı cihanı sarmış ve sarmalamıştır. Çağlardan biri kapanırken diğerinin kapısı açılmıştır. İstanbul 571 yıl önce zincirlerinden kurtulmuştur. İstanbul 571 yıl önce sevdalısı Türk milleti ile kavuşmuştur. Türk cihan hakimiyetinin ilk merkezi İstanbul'dur” ifadelerini kullandı.

“Tarihi eserlerimiz nasıl ki Türk milletinin tapu tescil belgeleriyse fetihler de öyledir ve öyle kalacaktır” diyen Bahçeli, şunları söyledi: “Fethimizin emanetlerinin kökünden ve kimliğinden koparılmasına göz yumulamayacaktır. Bizans hayaletini, Bizans heveslerini kara bulutlar gibi İstanbul'un üzerinde tekrar dolaştırmayı düşünen, bununla ilgili gizli gizli proje hazırlayan, devamlı müsait zaman kollayan iç ve dış operasyon maşalarından İstanbul mutlaka korunacaktır. Sadece fetihten itibaren değil, Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesiyle de iyice uykuları kaçan iç ve dış işgal cephesini rahatsız etmeye, heveslerini kursakta bırakmaya devam edeceğiz.”

İMAMOĞLU'NU HEDEF ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hedef alan Bahçeli, “İstanbul'un kötü yönetimi fethin mirasını çarçur etmektedir. Yandaş gazetecileri tatile ve sefaya götürmek, ayıplı zihniyetin defolu uygulamasından başka bir şey değildir. Ballı börekli Roma seyahatinden sonra İBB'nin müsriflikten bahsetmesine hiç kimse inanmayacaktır. İstanbul can çekişmektedir. Demlenenlerin tahribatına mahkum olmuştur. İstanbul bizim 571 yıllık davamızdır” diye konuştu.

Bahçeli, şöyle devam etti: “MHP'nin uzun vadeli hedefi İstanbul'un 2053 yılında Türkiye'nin lider ülke ve süper güç olmasıdır. İstanbul Türk ve Türkiye Yüzyılı'nda hak ettiği zirveye yerleşecektir. Bu kutlu hedef zillete düşenlerle değil, Türk milletine mensubiyet onuru taşıyan vatansever ve milletseverler tarafından gerçekleştirilecektir. "Zulüm 1453'te başladı" diyenlerin alayı, düşman kampında toplanan Bizans uzaklarıdır ve bizim bunlarla hesabımız er ya da geç görülecektir. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz yoktur. Fatih sultan mehmet hana e bütün şehitlerimize rahmet diliyorum.”

Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şöyle;

NETANYAHU'YA SERT ELEŞTİRİLER: 'CANİYAHU'

İsrail'in Filistinli masumlara yönelik kanlı saldırıları aralıksız devam etmektedir. katliamlara her gün yenileri eklenmektedir. Gazze'deki tablo kahredicidir. 26 Mayıs'ta hassas mühimmatlarla vurulan insani bölgede çok sayıda masum acımasızca katledilmiştir. Hayata tutunmaya çalışan nice suçsuz günahsız insan resmen ateş altına alınarak yakılmıştır. İsrail savaş uçaklarıyla ölüm saçmıştır. Netanyahu yani 'caniyahu' başta olmak üzere İsrail yönetimini tüm öfkemle lanetliyorum.

Beklentimiz İsrail'in katil başbakanı ve savunma bakanı hakkında ülkemizin bir an evvel yakalama kararı çıkarmasıdır. Seri ve zincirleme yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır. Zulüm karşısında tarafsızlık diye bir şey olamaz. Gazzeli çocuklar açlıktan kırılıp bayramlık kıyafet yerine kefen giyerken, milyar dolarlar içinde kulaç atan, Allah'tan korkuyu sadece sözde hatırlayan bazı İslam ülkelerinin bohem yöneticileri, gece yastığa başlarını koyduklarında gerçekten huzur duyabiliyorlar mı?

Soykırım karşısında sessiz kalanlar, destek sağlayanlar dünya barışına İsrail ile birlikte karşıdır. Tedbirler yerine cezalandırıcı ve askeri yaptırımları esas alan köklü müdahalelerin tam vaktidir. Sessiz çoğunluk İsrail'in karşısındadır. Kınama mesajları ile oyalanmak yerine somut adımların atılması dışında seçenek kalmadı. İslam ülkeleri ayağa kalkmalıdır.