MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile 2'nci açılım süreci tam anlamıyla başlamıştı. Süreç son olarak TBMM'de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ile sürüyor.

ÖCALAN'IN MESAJINA BAHÇELİ'DEN 'MAKUL VE MUAYYENDİR' YORUMU

Geçtiğimiz günlerde komisyonda yer alan AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı adasına giderek vatana ihanetten hükümlü olan Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından dün komisyonda İmralı tutanaklarının özeti açıklandı. Tutanaklarda Öcalan'ın mesajı da yer aldı.

Öcalan'ın mesajına ise Devlet Bahçeli, "PKK'nın kurucu önderliğinin mesajları makul ve muayyendir. Süreci çarpıtmanın hiçbir mana ve ehemmiyeti yoktur. Fiili silahların yanında zihinsel silahların da terk edilmesi gerekiyor" şeklinde cevap geldi.

BARZANİ'YE 'BOZKURTLU' YANIT

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün'e verdiği röportajda, Irak Kürdistan Demokratlar Birliği (IKDP) Başkanı Mesud Barzani’nin Cizre ziyaretinde tepki çeken görüntülerine “vatan topraklarımızda yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir” demişti.

Bahçeli’nin açıklamasına ise Mesud Barzani'nin ofisinden aynı sertlikte bir cevap gelmişti. Açıklamada, "Biz, Allah'ın Devlet Bahçeli'ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri kullanılmıştı.

Devlet Bahçeli ‘bozkurt’ tepkisine sert çıkarak, “Cizre provokasyonu ve bazı açıklamalar bizi yıldırmayacaktır. Ben elbet bir bozkurttum, öyle de geçip gideceğim” yanıtını verdi.