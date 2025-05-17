Bahçeli'den 'Öcalanlı' barış mesajı!

Partisinin 1 Ekim 2024'teki grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a çağrıda bulunarak yeni 'çözüm süreci'ni başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den kritik bir açıklama geldi.

Bahçeli, HDK Eş Sözcüsü ve DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş'ın katıldığı Habertürk yayınına mesaj gönderdi.

Program moderatörü, MHP Medya, İletişim ve Dijital Mecralardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir'in Bahçeli adına gönderdiği mesajı okudu.

BARIŞ MESAJI

Özdemir aracılığıyla gönderilen mesajda, "Barış tek kanatlı bir kuş değildir. Bir kanat 27 Şubat'ta Abdullah Öcalan'ın yaptığı çağrı ve bugün geldiğimiz fesih kararıyla kendisini kesin gösterdi. İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz. Sabırla bekleyip barışın hakim olması ve terörsüz Türkiye hedefimize erişmek için bazı konuların gereksiz yere tartışılmasına mahal yok" ifadeleri yer aldı.