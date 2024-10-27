Bahçeli'den öncesi de varmış! 'Çok önceden Ankara'da Öcalan için ofis kurulacağı konuşuluyordu'

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den öncesi de varmış! 'Çok önceden Ankara'da Öcalan için ofis kurulacağı konuşuluyordu'

MHP lideri Bahçeli'nin PKK elebaşı Öcalan hakkında yaptığı çağrının konuşulduğu yayında TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, bundan 1.5 ay öncesinden Ankara'da Öcalan için bir ofis hazırlanmaya başladığını söyledi.

Türkiye, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrıya kilitlenmişken dikkat çeken bir açıklama geldi. TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, daha Bahçeli'nin tokalaşma adımını atmadan öncesinde Öcalan için Ankara'da bir ofis hazırlanması konusunun konuşulmaya başlandığını söyledi.

Halk TV yayınında açıklama yapan TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz, aktardığı kulis bilgisi siyaset gündeminde yankılandı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçen hafta salı günü partisinin grup toplantısında terörist başı Öcalan’a doğrudan bir çağrıda bulunmuş ve dikkatleri bir anda üzerine çekmişti. Bahçeli, Öcalan’ın Meclis’e gelerek DEM Parti’nin grup toplantısında konuşmasını ve terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini haykırmasını istemişti.

Ancak Bahçeli'nin bu çıkışının öncesinin de olduğu ortaya çıktı. TV5 Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Yılmaz iddiasını şu cümlelerle ifade etti.

"Sayın Devlet Bahçeli'nin DEM sıralarına dönerek tokalaşması ile başlayan bir süreç değil. Ya da Sayın Bahçeli'nin İmralı'dan çağrı yapmasını istediği bir süreç değil. Ben size şunu söyleyeyim. O el sıkışmadan önce bile Ankara kulislerinde sağda solda duydum bunu. Bana çok gelmişti. Çankaya'da Öcalan için bir çalışma ofisinin hazırlandığı konuşuluyordu. Bu konuşulan bir şey fakat ateş olmayan yerden duman çıkmaz diye bir realite var. Bu sürecin yalnız Bahçeli'nin DEM'le el sıkışması ile başlayan bir süreç olmadığını gösteriyor bize. Böyle bir şey Ankara'da konuşulmaya başladıysa gerçi medya da çok konuşulmadı fakat ben bunu bir dost meclisinde duydum. Bu son bir ay bir buçuk ay içerisinde duydum. Yani Bahçeli'nin tokalaşmasından çok önce..."

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