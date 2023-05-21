Bahçeli'den oyun havası: Havada yüz, denizde yüz, karada yüz...

Zaman zaman yaptığı gaflarla sosyal medyanın diline düşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bu kez Hatay’da ilginç bir söylemde bulundu. Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri çalışmaları kapsamında Hatay’da depremzedelerden Recep Tayyip Erdoğan için oy isteyen Bahçeli "Birincisi karada yüz, ikincisi havada yüz, üçüncüsü denizde yüz... O zaman şimdi Hatay'dan sesleniyorum: 28 Mayıs'ta Hatay'da yüz” diye konuştu.

Öte yandan 14 Mayıs’taki seçime bir gün kala Antalya’da miting düzenleyen Bahçeli, bir gafa daha imza atmış, “Hans, Sam, Tony, Johnny, Herkel, Frank...” diye başlayan cümlesinde büyük bir gafa imza atmış ve çok konuşulmuştu.

Bahçeli, bugün Hatay’daki konuşmasında bunu düzeltti. ‘Yüzüncü yüzyıl’ vurgusu da dikkat çeken Bahçeli, şunları söyledi:

“Şimdi Hatay’dan bütün dünyaya sesleniyorum. Diyorum ki, Amerika’nın çocukları, Hans, Sam, Almanya’nın çocukları Tonyler, Johnnyler, Franklar, Henryler… Alayınıza birden sesleniyorum, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin Türkiye’de kiminle iş birliği, ağız birliği yaparsanız yapın Anadolu’nun yiğidi sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı biz sizlere ezdirmeyiz.”