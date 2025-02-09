Bahçeli'den sağlık durumu hakkında açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Bahçeli'den sağlık durumu hakkında açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli, hastalığına dair "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim." açıklamasında bulundu.

Tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

DETAYLAR GELİYOR...

Son Haberler
Motosiklet alev topuna döndü
Motosiklet alev topuna döndü
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe, etkisiz hale getirildiler
Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüne darbe, etkisiz hale getirildiler
Altınordu galibiyet özlemine son verdi
Altınordu galibiyet özlemine son verdi
Şoke eden durum, kamyonda ele geçirildi! 7 milyon 100 bin adet
Şoke eden durum, kamyonda ele geçirildi! 7 milyon 100 bin adet
Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı
Suç örgütünün 8 üyesi tutuklandı