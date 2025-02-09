Bahçeli'den sağlık durumu hakkında açıklama

Tıbbi operasyonla kalp kapağı değiştirilen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den sağlık durumuyla ilgili bir açıklama geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Malumlarınız olacağı üzere her insanın başına gelebilecek bir rahatsızlık devresinden geçerek tedavi sürecimin sonuna yaklaştım ve hamd olsun hızla iyileşme sürecine girdim. Bu kapsamda şifayı bahşeden Rabbim'e şükrediyorum. Tıbbın tüm imkanlarını seferber eden, ihmal ve ihtiyatsızlığı bütünüyle dışlayarak hiçbir ayrıntıyı gözden ve dikkatten kaçırmayan, muayene ve müdahale süreçlerinde insanüstü çalışma azmi sergileyen muhterem doktorlarıma ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.

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