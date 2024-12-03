MHP lideri Bahçeli'den 'sahte dolar' çıkışı

MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Bahçeli, sahte dolar iddialarına ilişkin, "Türkiye'ye yönelik bir operasyondur, külliyen yalan ve saptırmadır" açıklamasını yaptı.

SAHTE DOLAR ÇIKIŞI

Son günlerde 600 milyon dolara yakın sahte paranın piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin Bahçeli flaş açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bize göre Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. Külliyen yalan ve saptırmadır. Panik ortamının Kapalıçarşı'ya kadar sirayet etmesi döviz bürolarının alım satımı kesmesi Türkiye'ye yönelik bir operasyondur. İpsiz bir kuyuya taş atan bozguncu taifenin peşine takılmak ülkemize yapılan kötülüktür. Başsavcılık soruşturma başlatmıştır. Ülkemizin sahte para ile anılmasını planlayanların hevesleri kursaklarında bırakılmalıdır. Telaşa lüzum olmadığını düşünüyorum. MHP, oynanan oyunun farkındadır. MHP, sahte para iddiasının maksatlı olarak dolaşıma sokulduğunu düşünmektedir." ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN 'VAKİT TAMAM' MESAJI

Bahçeli, 'Vakit tamam' mesajını tekrardan hatırlattı. Bahçeli, "MHP gündeme hakimdir. MHP Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın mali ve ekonomik bağımsızlığımızın gayesinde sıçrama yapacağına inanmaktadır. Her şeyden önce Türk milleti diyorsak vakit tamamdır, söz konusu vatandır." şeklinde konuştu.

"ENFLASYON KUŞATMASI KIRILIYOR"

Gelecek haftadan itibaren bütçe konuşmaları nedeniyle grup toplantılarımıza ara vereceklerini söyleyen Bahçeli, "Bütçe süreci her aşamada milletimizin ve devletimizin yüksek çıkarlarına yönelik yapılması siyaset cambazlarının başını öne eğe eğecektir. Kişi başı milli gelirin 15.500 dolar seviyesini geçmesi karamsarlık salgını yaşayanları perişan edecektir. Enflasyon yükselişi kırılıyor. Dezenflasyon süreci başlıyor. Her insanımız ekonomik ufkumuzun açılmasını takdir edecektir. Türkiye 17 çeyrektir aralıksız büyüyor. Enflasyon kuşatması kırılıyor. Türkiye ekonomisi sıkıntılı günleri geride bırakmıştır." dedi.

BAHÇELİ'DEN ESAD'A ÇAĞRI

Suriye'deki meselelere değinen Bahçeli, ortamın giderek sertleştiğinin altını çizdi. Bahçeli, Esad'a çağrıda bulunarak, "Suriye Arap Cumhuriyeti solumun cihazına bağlı tartışmalı devlet konumundadır. Esad Türkiye'nin uzanan elini tutmamıştır. Esad Türkiye ile ön şartsız temas kurmalı." dedi.