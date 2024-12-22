Devlet Bahçeli'den Özgür Özel'e ağır ifadeler: "Yarım adamdır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde Siyaset ve Liderlik Okulunun 20. Dönem Sertifika Töreni’nde bir konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli, Özel'in Erdoğan'a yönelik mesajlarına "kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır." şeklinde sert tepki gösterdi.

"SEÇİMLERİN YAPILMASI GÜNDEME GELECEKTİR"

Bahçeli, Suriye’de 13 yıldır süren iç çatışma döneminin artık yerini yeni bir gerçekliğe bıraktığının altını çizerken, "61 yıllık Baas melaneti, Esad zilleti sona ermiş, Suriye yeni bir siyaset kulvarına girmiştir. Bu siyasetin dengeli ve kapsayıcı olması çok acılar çeken Suriye halkını layık olduğu mertebelere ulaştırması dileğimizdir. Suriye’nin istikararı Türkiye’nin güvenliği açısından önemlidir. Suriye’nin huzur ortamının tesisi, bölgesel güvenlik bakımından ihmal edilemez bir ihtiyaçtır. Tüm rejim muhaliflerinin öncülüğünde 8 Aralık’tan itibaren tezahür eden geçiş dönemi, ümit ediyorum ki Suriye’nin toparlanmasında mühim bir eşik olacak. Geçiş dönemini takip eden önümüzdeki aylarda, anlaşılan geçici yönetim tezahür edecek, seçimlerin yapılması gündeme gelecektir." dedi.

"CHP SİYASETİ İFLAS BAYRAĞINI ÇEKMİŞTİR"

'CHP’nin Suriye politikası Baas menşelidir' diyen Bahçeli, "CHP’nin gayri milli siyasetinin başka türlü izahını yapmak zaman israfıdır. CHP siyaseti iflas bayrağını çekmiştir. CHP’nin siyaseti Türkiye’ye karşı siyasettir. ABD’nin yeni başkanı Trump’ın Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik mesajlarını hırcın şekilde saptırıp, kıskançlıktan deliye dönen CHP genel başkanı, yarım adamdır." ifadelerini kullandı.

"DEM PARTİ, TÜRKİYE PARTİSİ OLMA YÖNÜNDE KARARLI ADIMLAR ATMALI"

"Kürtler kardeşimizdir, terör örgütü iki cihan hasmımızdır. DEM Parti ise CHP’nin tahrik siyasetine alet olmadan Türkiye partisi olma yönünde kararlı adımlarla yürümelidir" söyleminde bulunan Bahçeli, İmralı'ya ilişkin, "İmralı ile sağlanacak görüşmeler sonucunda terörün bittiği, terör örgütünün lavedildiği ortak gelecek ideali insan ve millet sevgisi çerçevesinde açıklanmalıdır. Terör örgütü için sona gelinmiştir. Barış, huzur ve kardeşlik kazanacak. Türkiye ve Suriye kazanacak, emperyalizmin kaos planları kaybedecektir." dedi.

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